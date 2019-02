La 20 de ani de la privatizare, IRUM Reghin se pregăteşte pentru producţia unui tractor sută la sută românesc, destinat micilor fermieri.

Povestea IRUM Reghin începe în 1953, iar din 1969 firma a intrat pe piaţa tractoarelor forestiere. Unul dintre cei mai buni producători de astfel de utilaje din Europa de Est, IRUM Reghin nu a trecut prea bine prin anii de tranziţie de după Revoluţie, fiind aproape de faliment. Salvarea a venit în 1999, când soţii Oltean, foşti angajaţi, au preluat compania.



"Din 2010 am început colaborarea cu cei din Belarus și producem sub licență tractoare Belarus. Din 2015 am deschis acel Centru de cercetare-dezvoltare pentru produse agricole și forestiere, iar produsul cel mai important, până în momentul de față, cred eu că este tractorul proiectat și produs integral de societatea IRUM", a povestit pentru EurActiv România Alexandru Gheţ, director de vânzări pe partea de utilaje şi tractoare agricole.





Gheţ spune că a fost dificil de repus afacerea pe picioare, una dintre probleme fiind forţa de muncă: "Este foarte greu pentru că sunt sume imense care s-au investit în acest proiect, iar partea de forță de muncă e o problemă generală în țară în momentul de față. Sperăm să trecem peste".

La acest moment, IRUM Reghin a ajuns la aproape 600 de angajați şi are o cotă pe piaţa internă "undeva peste 95%" pe parte de tractoare forestiere, în timp ce pe partea de agro a avut o cotă de 12-15% în anii trecuţi. De asemenea, firma exportă tractoare forestiere în numeroase ţări, precum Germania, Brazilia, Polonia, Serbia sau Chile.



Despre primul tractor agricol românesc, prezentat anul trecut la Indagra şi care va intra în producţie în aprilie 2019, Alexandru Gheţ crede că va avea "un succes enorm în următorii ani".

"A fost foarte bine primit și feedback-ul este incredibil de pozitiv din partea clienților... Producția va începe din aprilie 2019. Tractorul respectă toate normele, inclusiv cele de poluare. Fiind un motor de ultimă generație îl vom exporta oriunde în lume, respectă toate normele în vigoare", spune directorul de vânzări.

Fiind destinat micilor fermieri, s-a mers mai mult pe mecanic:

”În momentul de față nu le producem cu acel GPS pentru că cererea pe acest segment de piață, adresându-ne fermelor mici și mijlocii, feedbackul din piață este să fie cu cât mai puțină electronică. E o problemă pentru ei. Stă tractorul două-trei zile, cinci zile, o săptămână, cât o fi, în câmp pentru că e blocat de un senzor. Din cauza aceasta, ce se putea să folosim mecanic... am eliminat electronica cât am putut”.

Compania are și un mesaj pentru fermierii români înainte de lansarea tractorului: ”Fermierii pot să aibă încredere în noi pentru că suntem de 65 de ani pe piață și asta spune multe. Într-o piață ca aceasta e greu să supraviețuiești dacă nu ești serios. Și noi credem că suntem serioși”.