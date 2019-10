Producția de cereale a fost ușor mai redusă în 2019, comparativ cu anul anterior, potrivit cifrelor preliminare anunțate de ministrul agriculturii, Petre Daea.

România a recoltat în acest an uşor peste 10 milioane de tone de grâu de pe 2,1 milioane hectare, în scădere cu aproximativ 80.000 de tone faţă de producţia anului 2018, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), citate de Agerpres.

„Campania de cereale păioase s-a încheiat şi avem date preliminare care evident vor fi consemnate în dările de seamă statistice ce se vor întocmi cu ocazia depunerii formularului Agri2 B la direcţiile de statistică judeţene. Acum putem spune că de pe cele 2,1 milioane hectare producţia de grâu obţinută anul acesta depăşeşte 10 milioane de tone, fiind în apropierea recoltei de anul trecut. E un minus de circa 80.000 de tone”, a spus Daea, pentru Agerpres.

„E o producţie bună, într-un an agricol dificil, datorită faptului că seceta de anul trecut nu a permis răsărirea în toamnă, iar grâul, în proporţie de 85% din suprafaţă, a răsărit în primăvară”, a adăugat ministrul.

Datele statistice preliminare ale MADR arată pentru 2019 o producţie totală de 10.051.997 tone de grâu, faţă de 10.138.546 tone în anul 2018, o medie de 4.786 kg/ha (4.803 kg/ha în 2018) şi 2.100.178 hectare recoltate în 2019 (versus 2.110.665 hectare în 2018).

În ceea ce priveşte producţia totală de grâu, secară şi triticale, aceasta a ajuns în 2019 la 10.427.706 tone, în scădere cu circa 138.000 tone faţă de 2018, randamentul fiind de 4.759 kg/ha, iar suprafaţă totală recoltată la 2.191.599 hectare. Comparativ, în anul 2018 s-a obţinut de pe 2.211.599 hectare cultivate cu grâu, secară şi triticale o producţie totală de 10.565.780 tone, cu o medie de 4.777 kg/ha.

În ceea ce priveşte producţia de orz, în acest an, producţia medie obţinută de pe 280.177 hectare a depăşit 5.000 kg/ha, însă recolta totală a înregistrat „o mică diferenţă faţă de anul trecut şi a ajuns la 1,4 milioane de tone”, susţine ministrul agriculturii.

„La orzoaică avem o producţie asemănătoare cu cea de anul trecut, diferenţele fiind de vreo 90 de kilograme în minus la media/hectar, deşi pe total s-a obţinut mai mult deoarece a fost un supliment de suprafaţă. Astfel, de pe 63.480 de hectare s-au obţinut anul acesta o medie de 4.552 kg/ha şi o producţie totală de 288.975 tone. La orzoaica de primăvara s-a obţinut o producţie superioară faţă de anul trecut, atât la medie, cât şi pe total. Şi la mazăre avem o producţie medie substanţial mai mare faţă de anul trecut, respectiv 2.340 kg/ha, faţă de 1.439 kg/ha anul trecut”, a spus Daea.

Ministrul a precizat că datele „au o anumită relativitate” pentru că sunt preliminare.

Pe de altă parte, ministrul agriculturii a anunţat că 2019 a fost un an în care s-a pierdut jumătate din producţia de rapiţă, această cultură fiind afectată de seceta din toamna anului trecut.

„În schimb, anul acesta, am avut o producţie mult mai mică la rapiţă. Am pierdut aproape jumătate din suprafaţa de rapiţă datorită faptului că în toamnă nu a răsărit, iar suprafaţa respectivă a fost însămânţată, fie cu floarea soarelui, fie cu porumb, de aceea suprafeţele cu aceste culturi sunt mai mari decât anul trecut. În aceste condiţii, la rapiţă am obţinut o medie de 2.374 kg/ha, faţă de 2.487 kg/ha anul trecut. Avem cu aproape 900.000 de tone mai puţin faţă de anul trecut, adică o producţie totală de 685.723 tone obţinută de pe 288.899 hectare”, a precizat Daea.

În 2018, pe fondul condițiilor meteo aproape ideale, România a înregistrat recorduri istorice la majoritatea culturilor, chiar dacă autoritățile de la Bruxelles au cerut revizuirea datelor privind producția de porumb.