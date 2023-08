Două programe dedicate dezvoltării industriei alimentare din România vor fi lansate în data de 30 septembrie 2023, fondurile totale care vor fi puse la dispoziția acestui sector depășind un miliard de euro.

"În Programul de Guvernare avem un program ambițios pentru agricultură și industrie alimentară - Investalim. Încă din prima săptămână în care am preluat portofoliul Agriculturii, împreună cu dl. premier, am demarat acest program care are o finanțare de aproape 600 de milioane de euro. Este o schemă de ajutor de stat, cu o intensitate de până la 70% pe proiect. Vor fi proiecte majore, de aproape 50 de milioane de euro/proiect. Am luat această decizie deoarece vrem materia primă pe care o produc fermierii români să rămână în România, să fie procesată aici și mai mult fermierii și procesatorii români să poată exporta. Vom lansa acest program în 30 septembrie", a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Acesta a precizat că tot pentru fermierii și procesatorii români va fi lansat la finele lunii viitoare un program prin care aceștia vor fi susținuti să-și instaleze panouri fotovoltaice în ferme.

"Tot pentru partea de procesare, pentru a putea face față concurenței pe prețurile produselor care vin din import, am solicitat și am obținut o finanțare de 500 de milioane de euro de la BEI prin Fondul de Modernizare, pentru un program privind independență energetică în industria alimentară și în agricultură, cu o intensitate de 100%. Astfel, fermierii și procesatorii români vor putea să-și instaleze panouri fotovoltaice în ferme, în vegetal, în procesare, în industria alimentară, în așa fel încât costurile pe produs să scadă, iar produsele românești să devină competitive și să se regăsească în magazinele din România. Și acest program va fi lansat tot în data de 30 septembrie", a adăugat el.

De asemenea, în perioada septembrie-octombrie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, va mai lansa noi măsuri din Programul Strategic pentru perioada 2023-2027, acestea fiind dedicate investițiilor în exploatațiile pomicole, zootehniei și instalării tinerilor fermieri.

"Vom lansa pe Programul Strategic, practic pe fondurile europene din FEADR, pilonul II, pentru perioada 2023-2027, măsura Investiții în exploatații pomicole, care are o sumă de aproape 151 de milioane de euro și Investiții în sectorul zootehnic, cu fonduri de 224 de milioane de euro. Pentru a putea fi accesate mai ușor aceste fonduri europene le-am împărțit pe baza deficitului din balanța comercială. Practic, cei care vor investi în zootehnie vor merge pe axe separate. (...) Nu vor fi amestecate aceste proiecte. Totul este creat pentru a îndrepta balanța comercială în România", a explicat Barbu.

În ceea ce privește măsura privind instalarea tinerilor fermieri, șeful de la Agricultură a transmis că mai mult de 70% din suma totală alocată va fi orientată către legumicultură, un sector în care România înregistrează un deficit comercial semnificativ.

"Pe Programul Strategic am decis ca la "Instalarea tinerilor fermieri", aproape 175 de milioane de euro dintr-un total de 250 de milioane de euro, să fie alocați pentru partea de legumicultură și acolo va exista și un punctaj mai mare. Acest sprijin care se acordă - 70.000 euro - are o intensitate de 100%, iar din acești bani tinerii care vor continua programul de legumicultură vor primi circa 40% din sumă, reprezentând 30.000 euro, pentru echipamentele de încălzit solariile, iar 40.000 de euro vor fi alocați pe perioadă de 3 ani pentru combustibilul necesar, în așa fel încât să putem produce în România legume și fructe tot timpul anului. La programul Tomata din 2023, aproape 8.500 sunt tineri sub 41 de ani, din cei 22.000, iar lucrul acesta m-a făcut ca să intervin în Programul Strategic, pentru că aveam această axă dedicată instalării tânărului fermier până în 41 de ani", a adăugat ministrul.