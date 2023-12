Proiectul de lege inițiat, printre alții, și de liderul PSD, Marcel Ciolacu, prin care se interzice utilizarea făinii de insecte în prepararea produselor prevăzute în Registrul Național al Produselor Tradiționale (RNPT) a fost promulgat luni.

"Se interzice operatorilor economici utilizarea, pe teritoriul României, a unor alimente noi autorizate în prepararea/producerea produselor alimentare prevăzute în Registrul Național al Produselor Tradiționale și Registrul Național al Rețetelor Consacrate", prevede un amendament din proiectul de lege privind reglementarea preparării și comercializarea produselor alimentare cu făină de insecte.

Inițiativa, susținută inclusiv de liderul PSD, Marcel Ciolacu, a apărut ca urmare a autorizării introducerii pe piața europeană a unor alimente noi.

În expunerea de motive se arată că necesitatea reglementării făinii de insecte folosite pentru prepararea unor produse a apărut ca urmare a "dezbaterilor ample" din societatea românească. Totodată, reglementarea vizează protejarea produselor tradiționale românești și informarea corectă a consumatorilor.

Etichetele produselor alimentare care conțin alimente noi, respectiv larve de Alphitobius diaperinus (larvele gândacului de făină) sub formă congelată, de pastă, uscată și de pulbere și/sau pulbere parțial degresată de Acheta domesticus (greier de casă) și/sau Locusta migratoria (lăcustă călătoare) sub formă congelată, uscată/pudră, întreagă și/sau vierme galben de făină (larva de Tenebrio molitor) sub formă congelată, uscată și de pudră, trebuie să conțină o mențiune din care să reiasă că aceste ingrediente pot cauza reacții alergice consumatorilor cu alergii cunoscute la crustacee și la produse derivate din acestea, precum și la acarieni.

Produsele alimentare care conțin specii de insecte autorizate vor fi amplasate într-un stand separat, delimitat de standurile ce conțin produsele alimentare consacrate.