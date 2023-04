PSD solicită ca la nivelul Guvernului să se elaboreze în regim de urgență un act normativ pentru suspendarea temporară a importurilor de cereale din Ucraina.

În acest sens, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, care gestionează politica de comerț a României, trebuie să colaboreze cu Ministerul Agriculturii pentru redactarea actului normativ, care să fie adoptat în cazul în care problema nu va fi soluționată în timp util la nivelul Comisiei Europene, susțin social-democrații într-un comunicat de presă.

PSD subliniază că această măsură ar fi putut fi discutată în cadrul întrevederii de miercuri a miniștrilor de comerț din UE cu vicepreședintele CE care gestionează acest domeniu, la care au participat și miniștrii agriculturii, dacă ministrul Cadariu "nu ar fi fugit de responsabilitatea pe care o are în domeniul comerțului exterior și nu ar fi lipsit de la întâlnire".

PSD consideră că pentru rezolvarea problemelor generate de exporturile ucrainene este nevoie de o soluție comună, agreată la nivelul Uniunii Europene.

În acest sens, PSD salută propunerea vice-președintelui Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, ca șefii guvernelor din cele cinci state afectate să adopte o poziție comună prin care să se activeze mecanismele europene speciale privind suspendarea acestor importuri.

"Dacă însă această poziție comună nu se va contura într-un interval rezonabil, situația României va deveni deosebit de gravă în contextul în care celelalte state din regiune au luat deja măsuri unilaterale pentru interzicerea importurilor din Ucraina. Prin urmare, Guvernul României va fi nevoit să adopte măsura suspendării importurilor până când Comisia Europeană va furniza un răspuns adecvat pentru rezolvarea acestei probleme", spune partidul.

Totodată PSD subliniază că, dintre toate statele UE, România a sprijinit cel mai mult Ucraina în privința exporturilor de cereale. Peste jumătate din aceste exporturi, respectiv peste 14 milioane de tone, au traversat teritoriul țării noastre, iar România trebuie să mențină acest sprijin important, prin asigurarea culoarelor de tranzit pentru cerealele ucrainene către statele terțe.

Reacția Guvernului după solicitarea PSD

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat joi, la finalul ședinței Executivului, că nu are informații "la acest moment" despre o decizie privind sistarea temporară a importurilor de cereale din Ucraina.

"Există un dialog pe care Guvernul îl are cu CE (...). Tema este deja cunoscută la nivel european. O primă reacție la intervenția președintelui României și a Guvernului este că CE vine deja cu un al doilea pachet de sprijin de 100 de milioane de euro. (...). România a ales să respecte cu strictețe normele europene în materie și am văzut raționamentele pentru care o țară a căror fermieri beneficiază de 3 miliarde de euro din bani europeni are un motiv direct să respecte aceste reguli", a răspuns Cărbunaru, întrebat dacă Guvernul pregătește un act normativ privind suspendarea temporară a importurilor de cereale din Ucraina.