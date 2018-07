Ministrul Petre Daea a prezentat miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană reuniți în Consiliul UE măsurile luate de România pentru combaterea pestei porcine africane. Comisia Europeană a promis că va căuta fonduri pentru sprijinirea fermierilor

În Consiliul miniștrilor agriculturii din statele UE reunit luni la Bruxelles, Petre Daea a solicitat sprijin financiar concret pentru fermierii români afectaţi de virusul pestei porcine africane şi de măsurile radicale de intervenţie ce au trebuit luate.

„Am socotit necesar, stimaţi colegi, să vă informez şi să mă folosesc de această întâlnire şi să solicit în numele ţării mele ajutor. De altfel, am transmis celor doi comisari, lui Phil (Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultură n.r) şi lui Vytenis (Vytenis Andriukaitis, responsabil pentru sănătate şi siguranţă alimentară n.r), o solicitare pentru un sprijin concret financiar, pentru a-i putea ajuta pe fermierii români greu încercaţi de prezenţa acestui virus şi de măsurile radicale de intervenţie necesare a fi luate”, a spus Petre Daea, potrivit Agerpres.

Ministrul a solicitat sprijin pentru instituirea de măsuri excepţionale care vor include compensaţii pentru animalele ucise sau distruse din focare şi din exploataţiile contact, pierderile suferite ca urmare a încetării producţiei de carne de porc pe o perioadă determinată, produsele de origine animală distruse, pierderile fermierilor generate de scăderea preţurilor pentru porcii din zonele afectate trimişi la abator. De asemenea, el a precizat că ajutoarele vor viza şi costurile operaţionale legate de curăţire, dezinfecţie, transportul şi distrugerea furajelor, inclusiv cheltuielile legate de ecarisare.

Alte state membre și-au exprimat solidaritatea cu România și au susținut cererea de ajutor, informează Consiliul UE. Reprezentanții Comisiei Europene au confirmat răspândirea cu repeziciune a pestei porcine în România și și-au arătat disponibilitatea de a analiza, în funcție de bugetul avut la dispoziție, acordarea de fonduri suplimentare pentru a combate extinderea focarelor. De asemenea, Comisia a oferit sprijin științific și expertiză, mai informează Consiliul.

Petre Daea a subliniat, potrivit Ministerului Agriculturii, că România este în război cu pesta porcină africană pe o suprafaţă de aproape 1.400 km la graniţa de răsărit a UE.

„Nu am fost, nu suntem şi nu vom fi apărătorii pasivi ai acestei frontiere, nu suntem în situaţia capitulării în faţa acestui virus cum de altfel nu am fost în faţa altor evenimente, dar principiul solidarităţii europene trebuie să funcţioneze în orice situaţie”, a spus Daea.

De la începutul anului 2017 virusul pestei porcine africane a fost confirmat în Ucraina şi Republica Moldova, la distanţe mai mici de 30 de km de graniţa cu România. „Ştiindu-se pericolul iminent prin prezenţa virusului în apropierea graniţelor, instituţiile statului român au luat măsurile de prevenţie stabilite şi au pus în stare de funcţiune structurile abilitate pentru prevenirea pătrunderii în ţară a acestuia”, a explicat Petre Daea.

Totuși, în data de 31 iulie 2017, a apărut primul focar de pestă porcină africană pe teritoriul României într-o zonă apropiată, la 6 km de Ucraina. Ulterior, la începutul anului 2018, focarele s-au multiplicat în aceeaşi zonă apropiată Ucrainei, dar zona s-a ţinut în continuare sub control, a mai spus oficialul român. La un an de la confirmarea primului focar, în data de 10 iunie 2018, acest virus a fost depistat şi în alte zone, aflate tot în vecinătatea Ucrainei, în Delta Dunării, zonă aflată sub protecţia mediului ca rezervaţie naturală.

„Apariţia a fost explozivă şi deosebit de agresivă, numărându-se sute de focare şi contaminarea unei ferme cu 45.000 de capete, unde erau asigurate măsuri de biosecuritate ridicată. Apariţia virusului în această zonă a determinat autorităţile române să aplice măsuri suplimentare în regim de urgenţă, acte normative, mobilizări de forţă umană şi introducerea în dispozitiv a 11 instituţii cu atribuţii în domeniu şi efective din armată. Practic zona este sub control strict şi se acţionează pe baza planului de contingenţă”, a mai spus ministrul.