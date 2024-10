Guvernul României a decis miercuri să extindă lista importurilor din Ucraina pentru care este nevoie de licență. Măsura a fost luată la solicitarea agricultorilor români, care au reclamat prețurile de dumping ale produselor ucrainene.

Producătorii români din sectorul avicol se confruntă "cu o reală problemă” din cauza importurilor de ouă și carne de pasăre din Ucraina, la prețuri de dumping, mult sub costurile de producție pe care le au fermierii români, a declarat după ședința de guvern de miercuri ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Urmare a discuțiilor și negocierilor cu reprezentanții sectorului avicol, Guvernul a decis să completeze lista produselor care pot fi importate din Ucraina doar pe bază de licență de import cu ouă și carne de pasăre.

Este "datoria noastră să protejăm producția românească”, a explicat Barbu.

Pe această listă se mai află cerealele și semințele, făina și zahărul. În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are anumite condiționalități privind producția din sectorul avicol, astfel că costurile sunt "mai mari cu 30% decât cele din Ucraina”, a mai spus ministrul Agriculturii.

El a ținut să sublinieze că nu este vorba de o interzice a importurilor de ouă și carne de pui din Ucraina. Barbu a precizat că va exista posibilitatea importului acestor produse pe piața internă dacă se va constata o lipsă a acestora:

"Am luat o decizie de licențiere pe aceste produse, astfel încât, atunci când industria alimentară are nevoie de aceste produse, iar România nu are grad de autosuficiență de 100% în anumite perioade, să poată importa pe bază de licență aceste produse doar procesatorii români”.

După ce Comisia Europeană a decis în septembrie 2023 să nu extindă interdicția privind importuril de cereale ucrainene în cinci state UE vecine Ucrainei - Bulgaria, Polonia, România, Slovacia și Ungaria, Bucureștiul a instituit licențe de import pentru cerealele și semințele oleaginoase din Ucraina, dar și din R. Moldova. Măsura intrată în vigoare în octombrie anul trecut a fost prelungită.