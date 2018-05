Comisia Europeană a propus diminuarea sumelor acordate Politicii Agricole Comune (PAC) în exercițiul financiar 2021-2027 și una dintre căile de a atinge acest obiectiv este plafonarea plăților directe la 60.000 de euro.

Petre Daea, ministrul agriculturii, spune că a transmis omologilor săi din Uniunea Europeană și comisarului Phil Hogan că România nu acceptă plafonarea plăţilor în viitoarea Politică Agricolă Comună.

„I-am spus-o, înainte de a o spune dumnealui, că nu suntem de acord. În discuţiile pe care le-am avut şi nu am avut puţine cu comisarul Hogan, poziţia mea în Consiliul de Miniştri a fost aceasta: nu. România nu acceptă plafonarea plăţilor şi cu asta am încheiat”, a precizat miercuri Petre Daea, când a fost întrebat ce părere are faţă de propunerea comisarului privind plafonarea subvenţiilor la 60.000 de euro pe fermă după 2020.

Comisia Europeană a solicitat o plafonare a subvenţiilor pe exploataţie la pragul de 60.000 de euro, iar comisarul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Phil Hogan, şi-a exprimat deja sprijinul în favoarea unei astfel de măsuri.

Executivul UE vrea, potrivit propunerii de buget al Uniunii pentru viitorul cadru financiar multianual, să reducă fondurile alocate PAC cu aproximativ 5% și o diminuare a plăților directe către fermieri cu 4%.

Dar scăderile nu vor fi aplicate uniform în toată Uniunea. Comisarul Phil Hogan a spus că viitorul buget pentru agricultură va fi construit astfel încât să se reducă diferența dintre plățile medii către fermieri din statele membre. Comisia își propune să înjumătățească diferența dintre nivelurile actuale și 90% din media UE. „Mai mult, propunem o limitare a plăților la 60.000 de euro per fermier. Economiile generate de această plafonare pot fi redistribuite către fermierii mici, care sunt inima Europei rurale”, a spus Hogan.

Economiile rezultate din plafonare nu se vor transfera la bugetul UE, ci vor fi folosite la nivel național, a explicat Hogan, care a menționat că România se numără printre țările în care nu vor scădea plățile directe către fermieri.

Dar anumite state membre şi unii europarlamentari sunt sceptici cu privire la modul în care sunt prezentate aceste cifre şi se tem ca nu cumva aceste cifre să ascundă tăieri cuprinse între 10% şi 20% în termeni reali.