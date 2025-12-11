Asociații ale apicultorilor și fermierilor, alături de organizații ale societății civile, avertizează asupra ritmului alarmant cu care avansează în Parlament o inițiativă legislativă ce ar permite pulverizarea aeriană a pesticidelor cu drone.

Practica este interzisă în Uniunea Europeană din 2009.

Propunerea a fost adoptată de Senat în procedură de urgență la finalul lui noiembrie 2025 și a fost transmisă imediat Camerei Deputaților, care a stabilit un termen extrem de scurt (doar 3 săptămâni) pentru raportul Comisiei pentru agricultură.

"Această grabă ridică semne de întrebare cu privire la transparența și fundamentarea procesului decizional. Practica adoptării grăbite a unor legi cu impact major, în preajma sărbătorilor, este profund îngrijorătoare și nejustificată, în condițiile în care tratamentele chimice nu se aplică în sezonul rece", transmite Asociația Eco Ruralis.

Pulverizarea aeriană a pesticidelor este strict interzisă prin Directiva 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor (art. 9), transpusă în legislația națională prin OUG nr. 34/2012. Motivarea acestei interdicții este una științifică solidă: riscul major de derivă a substanțelor chimice active, care, purtate necontrolat de curenții de aer, contaminează apele de suprafață, zonele rezidențiale, culturile ecologice și habitatele naturale, punând în pericol atât polenizatorii și întreaga biodiversitate cât și populația.

Autorizarea dronelor nu elimină aceste riscuri. Din contră, maschează pericolele reale ale folosirii iraționale a tehnologiei, afectând în primul rând apicultorii, fermierii mici și mijlocii, vulnerabili contaminării neintenționate cu substanțe chimice.

Semnatarii scrisorii întrebă: de ce această obsesie a pesticidelor în politica românească? Românii nu vor pesticide! Un sondaj de opinie național realizat de CURS în aprilie 2025 arată că 89% dintre cetățenii români se opun utilizării pesticidelor inclusiv a celor interzise în UE și doresc reducerea dependenței de substanțe chimice în agricultură.

Semnatarii prezentei scrisori invocă:

1. Interzicerea pulverizării aeriene a pesticidelor în Uniunea Europeană reglementată prin Directiva 2009/128/CE (art. 9) și Ordonanța de Urgență nr. 34/2012 (art. 9).

2. Dreptul la ocrotirea sănătății garantat de art. 34 din Constituția României.

3. Dreptul la mediu sănătos garantat de art. 35 din Constituția României.

4. Protecția mediului garantată de articolele 191, 192 și 193 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

5. Principiul precauției garantat de Convenția de la Aarhus și transpunerea aferentă în legislația națională.

Astfel, se cere public Camerei Deputaților să respingă această inițiativă legislativă și să respecte angajamentele europene și naționale privind protecția mediului și sănătatea publică și dezvoltarea unei agriculturi durabile.



De asemenea, se cere organizarea unei dezbateri ample asupra utilizării sustenabile a pesticidelor în România și evaluarea riscurilor și/sau oportunității folosirii noilor tehnologii în agricultură, pentru a asigura decizii în interesul public.

Nu în ultimul rând, semnatarii acestei scrisori solicită respectuos participarea la ședințele comisiilor parlamentare sesizate în procesul legislativ.

"Considerăm esențială participarea noastră la ședințele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, în care acest proiect de lege va fi inclus pe ordinea de zi. Solicităm asigurarea accesului fizic pentru reprezentanții organizațiilor semnatare, cu posibilitatea accesului online pentru organizațiile din teritoriu din lista de semnatari, astfel încât contribuțiile noastre să poată fi formulate în mod direct, transparent și în timp util", se mai precizează în scrisoare.

