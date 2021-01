Recoltele de cereale și plante oleaginoase au scăzut în unele cazuri aproape la jumătate pe parcursul anului trecut.

Una dintre cele mai severe secete din ultimii 50 de ani a afectat puternic suprafețe mari de teren, cu impact semnificativ asupra producției vegetale.

Pe de altă parte, industria alimentară a fost afectată serios de pandemie, cu o reducere semnificativă a cererii din partea sectorului HORECA, iar efectele producției reduse din agricultură se vor resimți pe termen lung în industria de profil.

Datele Ministerului Agriculturii arată o scădere puternică a producției la mai toate categoriile de cereale și plante oleaginoase, după doi ani cu producții record.

Rezultate cu mult sub recordurile din 2019

Producția totală de cereale boabe a României a scăzut anul trecut la aproape jumătate față de 2019, până la circa 17 milioane de tone, scrie Agerpres, citând datele operative furnizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În 2019, producția de cereale a României a fost de 30,41 milioane de tone.

Randamentul recoltelor a scăzut puternic, din cauza secetei pedologice extreme din anumite regiuni ale țării, dar și suprafața cultivată a fost ușor mai redusă (5,34 milioane de hectare, față de 5,56 milioane ha în anul precedent).

Producția medie la hectar a scăzut de la 5,46 tone (5.461 kilograme - kg) în 2019, la numai 3,18 tone (3.188 kg) anul acesta.

După ce s-a clasat pe primul loc în Uniunea Europeană la producția de porumb, România a înregistrat o scădere cu circa 45% a recoltei în 2020. Astfel, fermierii au recoltat anul trecut 9,63 milioane de tone de porumb, comparativ cu cele 17,43 milioane de tone obținute în 2019.

De asemenea, producția de grâu a României a înregistrat un minus de aproape 41% față de 2019, ajungând la 6,091 milioane de tone, de pe o suprafață de 2,088 milioane hectare.

Pe de altă parte, singura cultură care a consemnat un plus de producție în acest an a fost secara, recolta fiind cu 26% mai mare decât anul trecut, respectiv 33.048 tone, față de 26.182 tone anul trecut, dar și de pe o suprafață ușor în creștere, cu circa 912 hectare, respectiv un total de 10.267 hectare. Și randamentul a crescut de la 2.799 kg/ha în 2019, la 3.219 kg/ha în acest an.

Conform datelor operative ale Ministerului Agriculturii, o producție redusă s-a mai înregistrat în acest an și la orz - 727.377 tone, față de 1,34 milioane tone anul trecut, în condițiile în care suprafața a fost mai mare cu 20.739 hectare, respectiv 305.804 ha.

Producția de orzoaică a fost anul acesta de 279.039 tone, fiind aproape la jumătate față de 2019, când s-a consemnat o recoltă de 539.558 tone.

Recolta de ovăz din 2020 a totalizat 187.522 tone, în scădere cu 48% față de anul trecut când s-au raportat 361.573 tone.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii precizează că datele finale privind producția vegetală realizată a anului agricol 2019-2020 vor fi publicate de către Institutul Național de Statistică în anul 2021, la sfârșitul lunii mai.

Producția de oleaginoase a scăzut cu 42%

Recoltele obținute la floarea soarelui, rapița și soia au totalizat 2,78 milioane de tone, față de circa 4,8 milioane de tone în 2019. Randamentul a înregistrat un recul de la 2.662 kg/ha în 2019, la doar 1.065 kg/ha în 2020, în timp ce suprafața cultivată a scăzut ușor, de la 1,8 milioane de hectare la 1,72 milioane hectare în 2020.

Cu o recoltă de 3,56 milioane de tone de floarea-soarelui în 2019, România s-a clasat pe primul loc în UE la suprafața cultivată și la producție, însă în anul următor a cules doar jumătate din această cantitate, respectiv 1,84 milioane de tone.

În ceea ce privește producția de rapiță, reducerea nu a fost atât de dramatică, conform statisticii MADR, în condițiile în care în 2019 s-au obținut 798.215 tone, iar în 2020 - 663.710 tone. Producția de soia boabe s-a diminuat cu 33% în 2020 față de 2019, totalizând 278.469 de tone, mai arată datele citate de Agerpres.

