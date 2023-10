Albinele de vară trăiesc 35 de zile. Cele iernatice adună în corp doze infime de chimicale, până mor fără să apuce să crească o nouă generație. Altele uită să se întoarcă de la flori. Urmărește partea a II-a a reportajului To BEE or not to BEE.

Sorin Târnovean, apicultor Țaga: După 35 de zile albina moare. Atâta are ea ciclul de viață, după vară. Albina e ca un motor. Ele merg pe perioada de vară, când lucrează turate la maxim și pur și simplu li se distrug corpurile. Trebuie să te ocupi de ele. Dacă nu le îngrijești noi nu prea e șanse să supraviețuiască. Trebuie să le ții bine sub observație, cu referitor la bord, și la hrană, și nu au condițiile ideale. În ziua de astăzi e prea chimizat totul. Oriunde se stropește: toată lumea stropește un pom, toată lumea stropește un zarzavat. Nici nu se folosesc substanțe chimice mai blânde un pic cu albina, că toată lumea dă cu ce e mai bun, să moară tot. Apoi nu contează că e albină, că îi o gâză dăunătoare. Dr Orieta Hulea, WWF România: Substanțele acestea din categoria neonicotinoidelor, au fost interzise în 2018. De ce ? Pentru că la nivel european s-a conștientizat pericolul pe care folosirea unor astfel de substanțe îl are asupra polenizatorilor și, de fapt, impactul dispariției polenizatorilor din ceea ce înseamnă sistemul nostru de producere a hranei. Sorin Târnovean: Se vede diferența între zone față de copaci, cât fructe sunt pe ei. Uite, am acolo un cireș, ăla e plin, undeva la vreo 4 kilometri nu sunt stupi în zona aia și tot așa au fost de înfloriți și cireșii aceia, însă e câte o cireașă ici-colea. Deci o fost ceva insecte care au polenizat florile, dar dacă nu-s albinele, nu-i, nu-i așa eficient. Chimicalele astea sunt periculoase, că nu le afectează imediat, le afectează cel mai tare pe perioada de iernare. Se acumulează peste vară. Nu e, nu-ți dai seama și nu simt nici ele, că la 35 de zile albină moare - atâta are ea ciclul de viață pe vară. Însă aceea care iernează trăiește 6 luni - care trebuie să treaca iarna. Și ea tot acumulează, consumând miere, tot acumulează în organism substanțele toxice și până la urmă nu mai reușește să trăiască cât ar trebui ca să crească o nouă generație de albine care să o înlocuiască. Dr Orieta Hulea, WWF România: Am lansat de curând o campanie care se numește To BEE or not to BEE, împreună cu partenerii de la Eco Ruralis și Romapis, pentru că dorim să atragem atenția asupra importanței polenizatorilor în România. Este vorba, de fapt pe una din cauzele principale care duc la declinul polenizatorilor, și anume utilizarea neonicotinoidelor, care din 2018 în Europa, trei dintre aceste substanțe sunt interzise, nu însă și în România, care apelează la mecanismul de derogare anual, atunci când sunt presiuni pentru utilizarea acestor substanțe. Constantin Dobrescu, vicepreședinte Romapis: Sunt cele mai perfide pesticide pentru că nu provoacă toxicitate acută. De de obicei nu găsești albine moarte în fața stupului, otrăvite, dar provoacă fenomene sub-letale care sunt mult mai grave, fiind vorba de substanțe neurotoxice. Atacă sistemul nervos al albinelor și le face, de exemplu, să-și piardă memoria de scurtă durată, se duc până la flori și nu știu să se mai întoarcă. Atacă sistemul nervos al albinelor și le face, de exemplu, să-și piardă memoria de scurtă durată,

Cătălin Balaban, apicultor în Jurilovca: Asocierea este o mare problemă în rândul apicultorilor. Și atunci este foarte greu să devii o voce unitară. Nici statul nu te ajută. Apicultura nu primește subvenție cum primesc cei din vegetal pe suprafața de hectar sau cei din animal pe cap de animal. Într-adevăr, poate noi nu aducem o valoare atât de mare cum aduc marii fermieri sau cei din din vegetal, dar eu, totuși, cred că și mierea are aportul ei în bugetul României. Constantin Dobrescu, Romapis: Prețul mierii este principala problemă care descurajează apicultorii la ora actuală. Repet, e o situație mondială, dar în România parcă este ridicată la puterea a 2 -a și datorită unei conjuncturi comerciale, poate chiar și politice. În general, apicultorii nu pot fi foarte bogați pentru că ei depind, în Europa, depind de producția de miere. În Statele Unite, e altceva, pentru că ei depind de plata care se face pentru polenizare. Și câștigă foarte mulți bani din asta. Însă în țări ca România, în Europa, în general, banii se câștigă din vânzarea mierii, deci depindem de piața mierii. Însă în țări ca România, în Europa, în general, banii se câștigă din vânzarea mierii, deci depindem de piața mierii. Balaban, apicultor: În momentul în care te duci la un producător local, cumva susții și mica lui afacere, pentru că vorbim de mici afaceri, nu de afaceri în cantități industriale, dar și de faptul că ai garanția unui produs curat. Eu și soția mea am avut norocul de a ne face puțin cunoscuți, pentru că, practic, toate câștigurile pe care le-am le-am avut prin comercializarea produsului nostru le-am investit în imagine ca să poți, să reușești, să ai o imagine. Să poți să-i dai un nume produsului tău, să ajungi pe piață și să îl valorifici este foarte greu, pentru că nu toți apicultorii au noțiuni elementare despre marketing, despre promovare. Sorin Târnovan: Să vinzi o tonă de miere ca să își recuperezi banii investiți numai pe ramele care le-ai pus în stupi, într-un an, n-ai cum să trăiești. Balaban: Practic, este o afacere de subzistență, nu de a oferi un câștig corect. Au fost momente când am vrut să renunțăm definitiv. Sincer, nu există un viitor foarte, foarte clar, dar noi tot sperăm să fie bine.