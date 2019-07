Comisarul european Vytenis Andriuikaitis i-a solicitat ministrului român al agriculturii, Petre Daea, oprirea exportului a 70.000 de oi către zona Golfului Persic pentru că nu ar fi asigurate condiții bune pentru transportul animalelor.

Într-un mesaj postat pe Twitter, comisarul european susține că Executivul UE are informații privind un transport de 70.000 de ovine ce ar urma să aibă loc în luna iulie, menționând că în această perioadă animalele ar fi expuse unor temperaturi extrem de ridicate, iar prevederile legale din domeniu interzic transportul acestora în astfel de condiții.

De asemenea, Andriuikaitis amintește că autoritățile române au promis că vor modifica legislația pentru a preveni cazuri similare, după sesizări anterioare ale Comisiei, dar că aceste schimbări nu au fost încă implementate.

„Având în vedere previziunile meteo din regiunea Golfului Persic pentru luna iulie, unde temperaturile vor atinge 46 de grade Celsius și ținând cont de faptul că măsurile anunțate de ministerul dumneavoastră în aprilie nu au fost puse în practică, din nefericire, vă cer, ca un gest de responsabilitate, să blocați imediat exportul oilor în Golful Persic”, se arată în scrisoarea postată de Andriuikaitis pe Twitter.

Potrivit organizației Eurogroup for Animals, 70.000 de oi urmează să fie încărcate pe nava Al Shuwaikh, deținută de compania Kuweit Livestock Transport & Trading (KLTT), cunoscută și sub numele de Al Mawashi, și vor fi transportate către Kuwait, Qatar și Emiratele Arabe Unite, unde are loc, în august, "Festivalul sacrificiului". KLTT a fost implicată anul trecut într-un scandal legat de transportul oilor din Australia și, potrivit Eurogroup for Animals, compania este cunoscută pentru repetate încălcări ale legislației și este responsabilă de moartea la bord a peste un milion de ovine în ultimele decenii.

În schimb, Viorica Dăncilă a anunțat joi că România începe exportul de ovine în țările arabe, într-un interviu acordat DCnews, remarcă HotNews.

„Am fost în Emirate și în Kuweit, apoi în Qatar. Relațiile cu țările din Golf sunt relații vechi pentru România... Am văzut o posibilitate de a merge acolo cu produsele românesti, e o piață mare de desfacere, am mai vazut și o posibilitate de investiții majore în România... Chiar ieri am primit o adresă în care ni se solicitau lunar 30 de mii de capete de oi, deci începem exportul către aceste țări”, a spus Dăncilă.