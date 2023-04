Vicepreședinte Asociației Grânarii, Tiberiu Stan, afirmă că supărarea fermierilor a pornit și de la faptul că Ucraina a dorit să vorbească cu ei, dar nu a primit răspuns de la autoritățile noastre.

"Noi nu contestăm și nu am contestat buna credință a ministrului, însă spunem că nu este suficient. Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană, ne-a ignorat interesele timp mai mult de un an. A rezolvat de jur împrejur interesele tuturor, mai puțin ale fermierilor din Europa de Est. Prin urmare, solicităm domnului ministru să fie mult mai vocal, să comunice mult mai bine, pentru că poate face unele lucruri, dar oamenii nu știu ce face el și de fiecare dată când am vorbit cu el i-am solicitat să facă publice toate aceste adrese, tot ceea ce faceți, ca lumea știe și să urmărească. Nu s-a întâmplat acest lucru. În ceea ce privește activitățile noastre pentru este clar că este nevoie de mult mai mult, am inițiat acel protest pentru a pune mai mare presiune pe Comisia Europeană, pentru a atrage atenția asupra problemei, iar imediat după protest am plecat în Polonia, unde am semnat un acord cu celelalte asociații din cinci țări: Polonia, Bulgaria, Slovacia, Cehia. A lipsit Ungaria, a șasea țară, și prin acest acord, la masă și cu ministrul Poloniei i-am solicitat să lucreze împreună cu celelalte cinci țări pentru a solicita să ne fie reprezentate drepturile împreună. Toți miniștrii, toți premierii acestor șase țări care sunt afectate de aceste fluxuri să lucreze împreună”, a declarat Tiberiu Stan la Prima News, citat de News.ro.

El a precizat că în urma recentului protest al fermierilor a fost obținută o reacție a autorităților.

"Se pare că obținem o reacție a instituțiilor, că au început să lucreze împreună. Astăzi avem acea negociere între Ucraina și România. Se dorește ca acea negociere să se coreleze și cu celelalte state, pentru a ne reprezenta mult mai bine interesele. După cum ați aflat săptămâna trecută, supărarea noastră a plecat de la faptul că Ucraina a dorit să vorbească cu noi de ceva timp și nu a primit răspuns aici. De aici vine și nemulțumirea noastră față de domnul ministru, cu care am lucrat destul de bine până acum. E nevoie de mai mult. Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă că drepturile noastre trebuie protejate și interesele cetățenilor noștri și ale fermierilor noștri”, a declarat vicepreședintele Asociației Grânarii.

El a mai afirmat că nu a fost luată nicio decizie de către Comisia Europeană pentru protecția fermierilor și, cu toate că fermierii au avertizat de mai bine de un an și Comisia Europeană și Parlamentul European, nu au fost reacții.

"Din acest motiv, aceste țări sunt nevoite să vină cu legislații doar din partea lor pentru că Comisia Europeană, care era responsabilă cu această legislație, de un an de zile nu a reacționat absolut deloc în protecția noastră. Nu s-a luat nicio măsură de protecție pentru noi, ba chiar măsuri care ne-au expus enorm de mult prin scoaterea taxelor vamale. Noi susținem și Ucraina, înțelegem că trebuie să îi ajutăm, susținem foarte mult și integrarea în comunitatea europeană, considerăm că NATO și comunitatea Europeană sunt cele mai bine lucruri care s-au întâmplat în ultimii 20 de ani. Ceea ce venim noi și spunem că este nevoie de o negociere, o negociere mult mai hotărâtă din partea României prin fuzionarea cu celelalte state UE pentru a transmite același mesaj. Altfel, pentru Europa este comod să nu ne apere drepturile. Trebuie să le apărăm noi primii. E adevărat că acele legi nu sunt aplicabile într-o Europă Unită, dar nici ceea ce a făcut Comisia Europeană nu este în regulă. Prin urmare, cu aceste legi se poate face o presiune și așteptăm de la ministrul nostru să găsească și o soluție de înțelegere cu Ucraina, să spunem, limităm tranzitul la cât poate să care portul nostru în plus peste marfa românilor, dar să plecăm întâi de la interesele noastre de a ne putea exporta și noi marfă, pentru că sunt țară net exportatoare”, a mai explicat Tiberiu Stan.