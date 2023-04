Reporter: Ce mesaj ai pentru guvernanți? Fermier: Niciun mesaj. Niciodată nu le-a păsat și nici nu o să le pese. Noi dăm de mâncare țării, iar mulți nu știu decât să fure. Atât.

Subtitări ale clipului video disponibile în limba engleză

Transcriere realizată din video cu Zevo Speech Transcriptions; editare și adaptare: EURACTIV.ro. Redactor: Sebastian Rotaru. Filmări și montaj: Iulian Ghervas.

Filmări realizate la protestul din fața Reprezentanței Comisiei Europene la București

Reporter: România este țară de tranzit pentru cerealele ucrainiene, ai idee cum de cerealele au invadat piața noastră și au rămas aici?

Fermier: Din cauza intermediarilor, din cauza ministrului care a permis să ai așa ceva.

Reporter: Care sunt nemulțumirile?

Fermier: Reducerile prețurilor la momentul actual, calitatea cerealelor care intră la noi în țară, concurența neloială.

Reporter: Cum îți explici faptul că cerealele sunt ieftine, dar produsele care rezultă din cereale sunt scumpe și continuă să se scumpească?

Fermier: Așa se îmbogățesc anumiți oameni, au menținut prețurile sus pentru beneficiul lor.

Context Fermierii acuză că prețurile la care se vând cerealele în România sunt de dumping, creând o concurență neloială. Uniunea Europeană impune statelor membre condiții care nu se aplică pieței din Ucraina, ceea ce face ca producătorii români să aibă prețuri mai mari decât cele care sunt cerute de ucraineni. Cu toate acestea, cerealele venite din Ucraina nu ar trebui să aibă ca destinație România, ci ar trebui să aibă culoar separat pentru exporturi către state din afara spațiului european, prin porturile din țările vest-europene. Însă țările limitrofe Ucrainei au de suferit din cauza neregulilor de pe aceste piețe, care au fost perturbate, potrivit fermierilor. În Polonia, piață care se confruntă de asemenea cu dumpingul creat prin abaterea de la tranzit a mărfurilor ucrainene, proteste similare ale fermierilor au dus la demisia ministrului agriculturii, miercuri, 5 aprilie. De asemenea, Varșovia a decis să stopeze importurile de cereale din Ucraina și să se asigure că este respectat strict coridorul destinat tranzitului - doar acesta mai este permis, potrivit unor decizii drastice luate de noul ministru polonez, Robert Telus. „Uniunea Europeană ne impune să nu folosim produse care sunt toxice pentru mediu, astfel încât noi nu le putem folosi, utilizăm unele mai scumpe, ceea ce duce la un preț ridicat", explică unul dintre fermierii prezenți la prostul de vineri, 7 aprilie, din București, în fața Reprezentanței Comisiei Europene.

Fermier-protestatar: În Ucraina nu se aplică aceste condiții de protecție a mediului și ei produc mai ieftin. Noi nu avem sprijin.

Reporter: Produsele din Ucraina ar trebui să fie în tranzit. Din ceea ce spuneți, aflăm că au inundat piața din România. Cum vă explicați?

Fermier: Ele în teorie sunt în tranzit, în realitate, se folosesc anumite firme de aceste transporturi și cine poate beneficia benficiază, cine nu, nu .

Reporter: Spuneți că cerealele sunt ieftine, dar produsele care rezultă din cereale sunt scumpe și continuă să se scumpească în magazine, la raft...

Fermier : Din cauza războiului, toată lumea are impresia că trebuie să scumpească tot. În realitate, creșterile acestea nu au o bază logică.

Reporter: Ce mesaj ai pentru guvernanți?

Fermier: Nici un mesaj. Niciodată nu le-a păsat și nici nu o să le pese. Noi dăm de mâncare țării, iar mulți nu știu decât să fure. Atât.

Reporter: Ne spuneți și nouă care sunt nemulțumirile dumneavoastră, de ce protestați? Fermier (Prahova): Nemulțumirea mea din perspectiva unui fermier: eu sunt un mic fermier din Prahova, este că la nivel național nu se ia o acțiune concretă să se apere interesele agriculturii din România. Nu există o putere de negociere la nivelul Uniunii Europene care să ne apere interesele, iar e important de notat faptul că interesele fermierilor nu sunt numai ale lor, ci sunt și sunt interesele poporului român.

De fapt, atâta timp cât agricultura nu este viabilă economic, cum a ajuns să fie momentul actual viitorul care este să importăm totul 100 la sută? Unde mai este autonomia națională, în condițiile astea ?

Agricultura este un domeniu vital pentru România și trebuie să se să fie luate măsuri de protejare a fermelor din România. Iar motivul principal pentru care suntem aici este faptul că la momentul actual, prețurile la produsele agricole sunt sub costul de producție. Ca urmare, printre altele, și a influxului de marfă ieftină din Ucraina, noi fiind un pasaj de trecere al mărfurilor, dar uite că s-a și ajuns la noi marfa aceea.

Reporter: Ce mesaj aveți pentru guvernanți și care sunt solicitările pe care le adresați direct lor?

Fermier (Prahova): Mesajul meu pentru guvernanți este să ia măsuri de protejare, măsuri de piață prin care să regleze dezechilibrul actual de pe piața mărfurilor agricole și să facă astfel încât activitatea fermierilor să fie una productivă pentru ei. Nu cerem un tratament special, cerem doar să merite munca noastră de zi.

Reporter: Care sunt nemulțumirile dumneavoastră?

Protestatar: De anul trecut se importă foarte multă marfă din Ucraina - cereale, floarea-soarelui, rapiță. Noi am produs cu costuri foarte mari, pentru că anul trecut au fost îngrășămintele foarte scumpe, importurile, sămânța foarte scumpe, motorină și când am ajuns să vindem marfa pe care o avem în magazii prețul a scăzut foarte mult pentru că s-a adus foarte multă marfă din Ucraina - posibil modificată genetic, fără analize de trasabilitate. Și am ajuns să nu mai putem să să vindem marfa noastră pentru că apare un preț foarte, foarte mic și nu ne scoatem cheltuielile pe care le-am făcut. Vindem în pierdere anul ăsta.

Reporter: Concret, sunt cererile dumneavoastră către guvernanți?

Fermier: Să fie trasabilitate pe marfa importată, controlată, să fie o trasabilitate pe marfă, să nu se mai importe marfă modificată genetic și să primim despăgubiri pentru chestia asta - pentru că noi am pierdut foarte mulți bani: am produs la costuri mari și vindem în pierdere la ora actuală. [Autoritățile] să facă ceva: ori să ne despăgubească, ori să nu se mai importe, pentru că nu avem bani. Acum nu mai avem bani pentru noile culturi de primăvară, pentru că am vândut în pierdere. marfa. Asta e nemulțumirea noastră.

Altă opinie, agricultori (Ialomița): [Nemulțumirile sunt din cauza] subvențiilor care nu s-au dat pentru calamitățile de anul trecut; din cauza timpului, nu s-au făcut porumbul, grâul, din cauza secetei. Noi nu avem pământ mult, suntem mici, dar nici pentru aceste suprafețe mai mici nu s-a acordat [subvențiile].