Un număr de 24 de cadre medicale de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr Carol Davila" sunt infectate cu noul tip de coronavirus, a declarat comandantul unității medicale, Florentina Ioniță Radu.

"În acest moment, la nivelul spitalului sunt confirmate 24 de persoane, din care trei sunt simptomatice și sunt internate în Secția Boli Infecțioase, o asistentă medicală este internată la Spitalul Balș și alta la Spitalul Babeș, iar ceilalți sunt izolați la domiciliu. (...) Au fost cazuri în care s-au identificat și în acest moment pot să vă spun că în Spitalul Militar sunt 24 de cadre medicale confirmate. (...)", a afirmat comandantul, într-un interviu pus la dispoziție de instituția medicală, scrie Agerpres.

Florentina Ioniță Radu a spus că la sfârșitul săptămânii trecute asistenta șefă de la Secția Cardiologie 1 a venit simptomatică la serviciu.

"La intrarea dimineață pe secție se face triajul epidemiologic al personalului și fiecare spune dacă a avut probleme, se simte rău. Asistenta șefă a fost la autoizolare. A doua zi a venit rezultatul pozitiv. A fost adusă pe Secția de Boli infecțioase și s-a început ancheta epidemiologică. În urma anchetei epidemiologice, tot personalul medical a fost trimis la autoizolare și a fost testat. În urma testărilor, o parte din personalul medical a fost testat pozitiv", a explicat medicul militar.

Potrivit acesteia, în cazul unei paciente care a venit în urmă cu o săptămână la UPU și a fost găsită cu COVID, toți cei care au interacționat cu ea au fost testați, deși au purtat echipamentul de protecție.

"Totuși, trei dintre cei care au fost în UPU au fost găsiți COVID pozitiv. Asta înseamnă că aceste cadre medicale ori nu au purtat echipamentul corespunzător ori în momentul în care au făcut dezechiparea nu s-au dezechipat corespunzător. Pentru echipare și dezechipare s-a făcut pregătire, au fost instruiți. Probabil că cei trei din UPU nu au respectat întru totul. Secția cardiologie 1 a fost închisă, pacienții testați. (...) Asta înseamnă că, atunci când au acordat asistență medicală pacienților, ei au fost echipați corespunzător, dar în afara acordării asistenței medicale pacientului atunci când au fost în zonele libere ei nu au respectat distanțarea socială și probabil că s-a produs această infectare", a explicat comandantul.

Ea a spus că pe fiecare secție există zone destinate COVID (rezerve) în care personalul medical trebuie să intre echipat corespunzător.Medicul militar a declarat că Spitalul Militar Central este pregătit să facă față pandemiei.

"Spitalul Militar Central, care este un spital cu 1.250 de paturi, internări continue și 2.000 de persoane, (...) este pregătit să facă față acestei pandemii și, după cum știți, aceasta poate afecta atât personalul medical, cât și pacienți. Am fost primii care am considerat că este necesar, în momentul în care era doar epidemie și transmiterea bolii era clară, să fim primii care am instalat triajul epidemiologic în cort, apoi, în urmă cu două săptămâni, când am sesizat că deja boala a devenit comunitară, am considerat că toți pacienții din UPU trebuie considerați potențiali COVID pozitiv și pacienții care se internau au fost testați", a arătat comandantul.

Florentina Ioniță Radu a spus că la nivelul spitalului a fost format Centrul Medical de Intervenție Epidemiologică. De asemenea, comandantul a spus că a fost realizat un protocol cu Institutul Cantacuzino privind testele pentru COVID.

Comandantul a precizat că există un bloc operator pentru pacienții COVID pozitiv unde se vor realiza intervenții de către toate specialitățile chirurgicale.

"Este un bloc operat pentru pacienții COVID pozitivi sau pacienții care au urgență și încă nu au avut timpul necesar să îi testăm, sau să așteptăm rezultatul testării", a mai arătat Florentina Ioniță Radu.