Eliminarea testării pentru accesul la anumite activități al persoanelor nevaccinate anti-COVID a fost făcută ținând cont de „riscul minim posibil”.

„Foarte multă lume zice că e discriminare, că certificatul verde înseamnă că toți sunt egali. Nu. Și astăzi a apărut un studiu din SUA care arată acest lucru. Deci, șansa să te infectezi dacă ești vaccinat, conform studiului din SUA, este de cinci ori mai mică. Persoanele vaccinate sau trecute prin boală au imunitate, ceea ce înseamnă că șansa să transmită, să se infecteze, chiar dacă se infectează, au șansă de 11 ori mai bună să nu ajungă în terapie intensivă, să nu aibă probleme grave, deci fac doar forme ușoare. Testatul, la momentul testării el este negativ, dar nefiind vaccinat, nefiind trecut prin boală, testatul este un vehicul foarte bun și să se infecteze, și să ajungă în terapie intensivă și să ne încarce secțiile de terapie intensivă și secțiile de terapie intermediară și unitățile de primiri-urgențe și tot”, a declarat luni seara, după ședința de guvern, secretarul de stat Raed Arafat.

„Riscăm până la limită, nu riscăm maxim, nu riscăm totul. Dacă noi am acceptat, după 6 la mie, să păstrăm anumite activități deschise, care altădată le închiseserăm noi chiar de la 3 la mie, nu de la 6 la mie, am acceptat acest lucru păstrând riscul minim posibil. Din cauza asta, cei care sunt vaccinați, trecuți prin boală, care sunt imuni, intră acolo, sunt într-o zonă de risc, dar asupra lor riscul este limitat. Intră unul testat, dacă participă mai mulți acolo și se infectează, poate că testul îl are de două zile și este în a treia zi, deja, și este pozitiv, nu avem de unde să știm, rezultatul este altul, pentru că este persoană fără imunitate. Deci, asta este diferența între cele două categorii, vaccinat, trecut prin boală, care au imunitate și testatul, care doar la momentul testului a fost negativ. Nu înseamnă că și la treia zi este negativ, dar e un risc asumat”, a mai explicat Arafat.

Premierul Florin Cîțu a susținut că există voință în Parlament pentru ca accesul în restaurante și cinematografe să fie permis și persoanelor care prezintă un test negativ COVID-19.

„Acea propunere a venit de la specialiști. Este o propunere pe care au susținut-o în unanimitate specialiștii. Am vorbit cu fostul ministru Nelu Tătaru. Se pare că există voință în Parlamentul României pentru a modifica în acest sens, să se permită și cu testare. Eu sunt de acord. O voi susține dacă în Parlamentul României va fi modificată și se va introduce și testarea", a spus Cîțu.

Întrebat cum poate fi modificată o Hotărâre de Guvern, el a spus: „Se poate modifica, au găsit și o altă variantă. Veți vedea că se poate face și în Parlamentul României”.