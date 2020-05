​Raed Arafat se opune deschiderii teraselor și mall-urilor, evocând posibile presiuni din partea unor ”entități” care vor să se relaxeze totul imediat.

”O să se analizeze la Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) deschiderea teraselor, a mall-urilor ... Problema mall-urilor care s-a discutat acolo (în Parlament – n.r.), este că centrele comerciale sunt de regulă loc de plimbare, mai ales a copiilor, tinerilor, toți merg la mall. E adevărat că cinematografe acum este exclus să ai, food court-ul unde se merge lumea să mănânce, acolo ai multă lume, rând, vânzoleală ... Ăsta era motivul pentru care spațiul intern al mall-ului s-a considerat că este un risc major”, a declarat miercuri seara, la Digi 24, secretarul de stat Raed Arafat.

”O să analizăm ce înseamnă mall-urile mici. La asta trebuie să se uite colegii epidemiologi. E bine să le deschidem de acum, sau e bine din 1 iunie, sau din 15 iunie. Asta trebuie analizat. Nu am văzut toate propunerile din lege, dar unele poate că sunt la presiunea unor entități, unor grupuri care aau presat peste tot, care vor să se relaxaze totul imediat. Nu neapărat astfel de propuneri vin în concordanță cu ce spun epidemiologii, cu ce spun specialiștii în domeniu. Trebuie să vedem cum vom rezolva această problemă. Am înțeles că există locuri unde scrie în lege că pot deschide - restaurante, terase ... Asta înseamnă că CNSSU poate să spună „NU!”. Dacă e așa, e OK. Pot, dar NU! Deci e clar că în data de 15 NU! Dacă e ceva imperativ și care te obligă la ceva și epidemiologii spun că nu e bine, acest lucru e normal să-l menționăm și să avertizăm populația că nu e OK. Dar dacă scrie „pot” sau „se poate”, că ăsta e limbajul, înseamnă că aici avem loc de discutat la CNSSU, la grupul tehnico-științific, ca să rezolvăm această problemă”, a mai spus Arafat.