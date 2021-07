Vicepremierul Dan Barna a vobit astăzi despre valul 4 al pandemiei de COVID-19 și despre măsurile care ar putea fi aplicate pentru cei nevaccinați. El vrea ca Biserica Ortodoxă Română să devină partener pentru încurajarea campaniei de vaccinare.

Întrebat luni dacă va propune coaliției restricții pentru persoanele nevaccinate, copreședintele USR PLUS a făcut o comparație cu perioada dinaintea crizei financiare din 2008.

"România este cumva acum în situația în care eram înainte de criza din 2008, când vă aduceți aminte domnul Tăriceanu ne explica faptul că sigur că da, criza e pentru restul lumii, România nu o să aibă nicio problemă. Și am suferit cu toții niște ani de zile. La fel suntem și acum. Uitându-ne la ce se întâmplă în toată lumea și în Europa că, dacă nu ne vaccinăm vor fi necesare aceste măsuri de prevenție pentru cetățeni și aceste măsuri de prevenție vor fi adresate, cum se întâmplă în foarte multe țări din Europa, persoanelor nevaccinate, pentru ca prin aceste măsuri întreaga populație să fie protejată”, a spus Dan Barna.

Duminică, Barna avertizase că valul 4 al pandemiei de COVID-19 va ajunge și în România, chiar dacă românii au un optimism nefundamentat în care cred că tot ce pățesc ceilalți nouă nu ni se va întâmpla.

"Suntem ca țară cu trei, patru poate chiar cinci ani în urma campaniilor anti-vaccin pentru că România este în situația asta și cumva straniu comparativ cu alte țări unde am văzut că ratele de vaccinare sunt mult mai bune tocmai pentru că am ignorat ani de zile aceste campanii anti-vaccin care au dus în populație percepția aceasta că vaccinul este o chestiune mai degrabă așa de moft sau de modă și suprapusă peste percepția că pandemia a trecut, oricum nu mai contează, nu are rost să ne vaccinăm, a generat acest rezultat”, a spus vicepremierul Barna la Prima TV.

Referitor la măsuri care să-i vizete pe cei vaccinați, Dan Barna a precizat: "Exact ceea ce vor face și celelalte țări, exact astfel de măsuri pot fi avute în vedere în măsura în care vom avea o creștere a incidenței și și la noi în țară. Faptul că am avut cifre bune, e un lucru excelent. Ca să le păstrăm așa, trebuie să mergem să ne vaccinăm. Oricine nu s-a dus să se vaccineze din comoditate, acum e un moment foarte bun să mergeți să o faceți. Toată măsurile despre care se vorbește în spațiul public cu accesul limitat se referă la persoanele nevaccinate. Cei care se vaccinează nu au niciun fel de problemă".

În acest context, el a spus că toți delegații care vor participa la Congresul USR PLUS trebuie să fie vaccinați. În caz contra, ei nu vor putea vota nici măcar online, fiind înlocuiți de supleanți.

Barna a mai spus că-i va propune premierului Florin Cîțu ca BOR să devină partener în campania de vaccinare, după modelul Bisericii Ortodoxe din Grecia.