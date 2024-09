La sfârșitul săptămânii trecute, la Cluj-Napoca a avut loc primul transplant hepatic realizat în acest centru universitar. Astfel Clujul recuperează situația în care acest fel de transplant se realiza până acum doar la București și la Iași.

Sâmbătă, 14 septembrie, a avut loc primul transplant hepatic de la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Cluj. Intervenția a salvat viața unei tinere de 25 de ani.

Boala pacientei a fost descoperită în 2016, în urma unor analize de rutină. „Din păcate, am găsit cu greu un diagnostic, după câteva luni. Ulterior, am primit un tratament care s-a dovedit a fi incorect. Am ajuns la Cluj într-o astfel de situație. Nu se aștepta nimeni să se degradeze atât de repede într-un timp atât de scurt. După transplant am așteptat nesperat de puțin, doar cinci luni. Așa a vrut Dumnezeu. Timpul de așteptare a fost foarte scurt. E un lucru care nu poate decât să ne bucure. Știam că aici vom ajunge la un moment dat, toată lumea ne spunea că aici vom ajunge”, a declarat mama pacientei.

Dr. Mihai Adrian Mleșnițe, managerul Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, a explicat, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate luni, că intervenția transplatului hepatic care s-a realizat la Cluj-Napoca a fost un vis devenit realitate. „Am reușit treptat să trecem toți pașii necesari pentru a ajunge la intervenție. Toți am contribuit la dezvoltarea sănătoasă a instituției pentru a avea posibilitatea să ne perfecționăm, să învățăm să facem astfel de intervenții, precum cea de transplant hepatic. Am reușit să avem și disciplină financiară pentru a aloca resursele necesare pentru realizarea transplantului hepatic”, a mai spus dr. Mleșnițe.

„Aceasta a fost doar prima intervenție, este doar începutul, de acum încep greutățile. Suntem dispuși să muncim și să ne sacrificăm, suntem conștienți că vor exista obstacole, Sper să fie realizate cel puțin 20-25 de intervenții de transplant hepatic pe an. Din punct de vedere logistic avem tot ce ne trebuie”, a declarat prof. dr. Nadim Al Hajjar, șeful secției de Transplant Hepatic a Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie.

Reprezentanții Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie din Cluj-Napoca au făcut un apel pentru donarea de organe și au subliniat importanța salvării de vieți. „Pe lista de transplant de la București sunt peste 400 de pacienți care așteaptă. E foarte important să încurajăm procesul de donare. Ar trebui să lucrăm împreună în sensul acesta”, au transmis reprezentanții institutului.