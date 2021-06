Certificatul verde de vaccinare va fi lansat pe 1 iulie la nivel european, dată de la care va fi eliberat și în România, a anunțat joi secretarul de stat în Ministerul sănătății, Andrei Baciu.

"Colegii de la STS au avut un test pe care l-au făcut cu gateway-ul european săptămâna trecută. Lucrurile au mers foarte bine din punct de vedere tehnic, suntem în grafic cu tot ceea ce trebuia să facem până în acest moment", a precizat Baciu, în cadrul conferinței săptămânale privind evoluția pandemică.

El a explicat că acest certificat va ajuta la o abordare uniformă la nivel european, în contextul sezonului estival.

"A venit vara, situația epidemiologică s-a îmbunătățit grație măsurilor adoptate de România și de alte state membre, grație vaccinării, la fel de importantă, astfel că s-au putut ridica diversele restricții și, mai mult decât atât, s-au intensificat activitățile de turism, care vor veni la pachet cu o creștere a mobilității - pentru a avea o abordare uniformă la nivel european, pentru că, în momentul de față, fiecare stat emite un tip de certificat de vaccinare", a spus secretarul de stat.

Documentul va facilita călătoriile între statele membre UE.

România va folosi "în mare" modelul prezentat de Comisia Europeană:

"Cel mai important element este cel dat de codul QR, unde ... practic, de fapt, este elementul care va garanta veridicitatea acestui certificat ... Vom avea un website, o platformă, unde ne vom crea un cont, ne autentificăm și, pe baza contului creat, vom putea deschide, vom primi pe e-mail un link de unde putem descărca acest certificat, certificat care se referă la trei situații: se referă fie la vaccinare, faptul că suntem vaccinați; se poate referi la recuperare, la faptul că am trecut prin boală, și acest lucru este certificat de prezența unei rezultat RT PCR pozitiv în trecutul nu foarte îndepărtat, sau a treia posibilitate: absența infectării în acest moment dată de un rezultat RT PCR negativ".

Certificatul urmează să fie lansat la nivel european la 1 iulie, dată la care va fi utilizat și de autoritățile române: "România va fi în grafic și la 1 iulie vom fi în măsură să asigurăm eliberarea acestor certificate digitale verzi".



Documentul va fi prezentat la punctul de trecere vamală, fie în format fizic, pe hârtie, fie pe telefonul mobil, pe smartphone, sub orice format, pentru că va fi "acest cod QR care va fi scanat, sau va fi sub formă de PDF, sau a fi sub formă de poză, sau pe e-mail, oriunde îl putem avea acest cod QR", care va fi scanat la punctul de trecere vamală.

Șapte state membre au decis să se conecteze la portalul Uniunii, care asigură verificarea caracteristicilor de securitate conținute în codurile QR ale tuturor certificatelor, și au început să elibereze primele certificate digitale UE de la 1 iunie.