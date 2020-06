Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că social-democrații vor analiza posibilitatea de modificare a Hotărârii de Guvern privind prelungirea stării de alertă.

"Mâine (miercuri) o să am cu colegii mei o ședință la Parlament. O să mai invit și alți lideri politici, cu juriștii și cu toți medicii parlamentari ai PSD și o să luăm fiecare punct. Ce a fost pe presă am înțeles, dar HG oficial mie mi-a venit în drum spre dvs. (...) Am stabilit, suntem niște oameni responsabili, mâine dimineață la 9,30 avem Birouri permanente reunite pentru a face programul de vot pentru comisii și votul final la starea de alertă", a afirmat marți seara, la Antena 3, Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

Președintele Camerei Deputaților e nemulțumit de comunicarea Guvernului, precizând că secretarul de stat Raed Arafat este singurul care a comunicat, în toată această perioadă, cu liderii politici.

"Nici acum noi nu avem analiza de risc. Singurul om care a invocat această analiză de risc este domnul ministru Raed Arafat și singurul, chiar mi-aș dori să nu îi fac rău, cu care am putut comunica și mi-a dat informații. Prima propunere a mea a fost să prelungim starea de alertă pentru 10 zile. Domnul Arafat mi-a explicat de ce minimum de 15 zile este necesar. Este singurul om care a comunicat în această perioadă cu liderii politici din tot Guvernul României. Am și luat decizia cu colegii mei ca prelungirea stării de alertă să fie de 15 zile. (...) Să fie o stare intermediară. Încercăm să modificăm HG astfel încât să nu încălcăm nicio lege și să nu fie nicio problemă de constituționalitate. Eu sunt unul dintre susținători", a subliniat Ciolacu.