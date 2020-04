Președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, l-a criticat pe ministrul sănătății, Nelu Tătaru, care s-a aflat miercuri în județul Timiș și care nu s-a interesat de situația din comuna Sacoșu Turcesc unde sunt mai multe cazuri de coronavirus.

”Ministrul Sănătății ignoră nevoile județului Timiș. Sacoșu Turcesc are nevoie de sprijin. Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" are nevoie de sprijin. Spitalul CFR are nevoie de sprijin. Spitalul Municipal din Lugoj are nevoie de sprijin. Iată doar patru dintre problemele imediate de la nivelul județului Timiș, pe care aș fi dorit să le abordez cu ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. Din păcate, în timp ce mă aflu în județ, în mijlocul focarului de coronavirus de la Sacoșu Turcesc, unde o comunitate întreagă este speriată și așteaptă sprijin, aflu ”pe surse”, că ministrul are întâlniri, mai mult sau mai puțin politice, în Timișoara, cu spuma liberalilor de aici. L-aș fi luat cu mine, poate aveam ocazia, în mașină, pe drum, să-i explic cum am găsit resurse, la Consiliul Județean, să ajutăm spitalele din județul Timiș, în timp ce DSP-ul condus de domnia sa nu a livrat, până în acest moment, nici măcar un singur echipament de protecție sau teste pentru personalul medical. Domnule ministru, lăsați politica! Vă invit în mijlocul oamenilor din provincie. Veniți cu măsuri concrete de luptă împotriva COVID-19!”, a scris Dobra (PSD) pe Facebook, relatează News.ro.

În Primăria comunei Sacoșu Turcesc din județul Timiș cel puțin două angajate au fost infectate cu coronavirus, iar tot personalul a intrat în izolare la domiciliu. Primarul Gabriel Killler a prezentat situația Comitetușui pentru Situații de Urgență Timiș care, la rândul său, a solicitat Ministerului de interne carantinarea localității. Deocamdată nu a sosit un răspuns oficial din partea MAI.