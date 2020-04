În acest moment sunt 800.000 de contracte individuale de muncă suspendate și aproape 100.000 de contracte încheiate, anunță ministrul muncii, Violeta Alexandru.

"În acest moment sunt 800.000 de contracte suspendate. Am observat într-adevăr o tendință de a recurge la suspendare, întreruperea temporară a contractelor pentru a accesa aceste fonduri guvernamentale. Subliniez faptul că acești angajatori care adresează această nevoie și solicită banii sunt oameni care pleacă de la premisa că trebuie să le asigure angajaților lor o sursă de venit în această perioadă de criză, că vor să-i țină aproape și odată ce criza trece să lucreze cu ei mai departe. Aceștia sunt oamenii pe care îi înțeleg și pentru care am gândit această măsură. Îi apreciez pentru faptul că trec prin greutăți, nu au dorit să închidă contractele", a declarat miercuri seara, la Realitarea Plus, ministrul muncii, Violeta Alexandru, relatează Agerpres.

Ministrul a precizat că există și aproape 100.000 de contracte încheiate, multe din ele din cauza panicii, care în acest moment a fost depășită atât de angajatori, cât și angajați:"Nu am semnale că toate acestea sunt încheiate în forme abuzive. Am fost atentă și la sesizările depuse la Inspecția Muncii, la Inspectoratele Teritoriale de Muncă și mă uit cu atenție la toate semnalele pe care le am (...) am avut discuții cu angajați care mi-au semnalat situații la limită, au intrat în panică probabil și unii și alții, dar știu sigur că acest moment de panică a fost depășit”.

Numărul contractelor individuale de muncă suspendate a ajuns la 1 aprilie la 795.291, iar cel al contractelor încetate la 155.675, potrivit datelor anunțate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS).

