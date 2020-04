Spitalul Județean din Suceava va fi militarizat, a anunțat joi președintele Klaus Iohannis.

Trebuie ”să repunem urgent în funcțiune spitalul din Suceava. Pentru asta este la Suceava domnul ministru al sănătății, domnul Tătaru, împreună cu domnul secretar de stat Oprea, iar domnul secretar de stat Oprea are o sarcină foarte clară, să repună spitalul în funcțiune. Va rămâne acolo, domnul Oprea, pentru perioada următoare, pentru a se îngriji de conducerea operativă a spitalului. Este corect, este oportun și este necesar să se introducă proceduri militare, deci militarizarea spitalului, pentru a reveni foarte rapid la normalitate”, a declarat Klaus Iohannis, la începutul videoconferinței cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul sănătății, Nelu Tătaru, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, și reprezentanți ai instituțiilor locale cu privire la situația epidemiologică de la Suceava.

Conducerea unității va fi asigurată de medici militari.

Președintele a susținut că în spital au fost deja livrate 5.000 de combinezoane pentru medici și personalul medical, 20.000 de măști de protecție, de mănuși, inclusiv medicamente specifice pentru bolnavii de COVID-19.

”Toate aceste lucruri trebuie puse urgent la dispoziția personalului medical! Procedurile trebuie verificate și actualizate.Este nevoie să se facă o dezinfecție profundă și în spital, și posibil și în oraș. Pentru asta există o echipă specială de dezinfecție, care va veni din Dorohoi și se va ocupa de aceste lucruri. Este nevoie de testarea urgentă a personalului medical, care, sigur, poate să revină în spital în măsura în care se vindecă. Este nevoie de încă un aparat de testare, care va fi pus la dispoziție în timpul cel mai scurt. Deci, medicamente sunt, material de protecție este, proceduri sunt, conducere este. Resursa umană există, există în spitalul din Suceava”, a precizat Iohannis, care i-a rugat pe medici să revină la serviciu.

”Preluați bolnavii, respectați procedurile! Ne bazăm pe voi! Am mai spus-o și am să o mai repet: medicii, personalul medical, sunt în prima linie de apărare împotriva acestei epidemii. Este nevoie de voi!”



Bonus din fonduri europene

Președintele a solicitat Guvernului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor și personalului medical care lucrează cu pacienți COVID-19:

”Și vorbesc aici despre un bonus consistent, de câteva sute de euro pe lună. Cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii și personalul medical care lucrează cu pacienți COVID ar fi un bonus onorabil. Am promisiuni din Guvern, am vorbit cu premierul Orban, cu ministrul fondurilor europene, am promisiuni că în foarte puțin timp vor veni cu soluții foarte concrete”.

”Trebuie să știți că mă bazez pe dumneavoastră toți, și autorități centrale, și autorități locale din Suceava, să rezolvăm repede și bine această situație, cum vreau să știți că am toată încrederea că autoritățile locale, împreună și coordonate de autoritățile centrale, vor rezolva problemele care apar și în alte zone. Este extrem de important să fim fermi, să reacționăm rapid, să dăm toate informațiile necesare specialiștilor, dar și populației. Vă solicit tuturor să aveți o comunicare rapidă, eficientă și transparentă”, a mai spus președintele.