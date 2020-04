Președintele Klaus Iohannis a susținut marți prima conferință de presă de la declanșarea stării de urgență. El a explicat ce se va întâmpla după 15 mai și cum au gestionat până acum autoritățile române criza.

LIVE TEXT:

nu am atins maximul pandemiei, o relaxare prematură ar fi fundamental greșită.

am obținut rezultate bune, obținute greu, sunt conștient că oamenilor le-a fost greu să stea acasă, că personalului medical i-a fost foarte greu, dar pericolul nu a trecut, e nevoie de maximă atenție

faptul că din 15 mai relaxăm unele măsuri nu înseamnă că revenim la viața normală.

experții ne spun că nu știm când vom reveni la o viață normală, vor rămâne multe restricții în vigoare: ne vom întâlni maximum câte 3, să plecăm din localitate fără un motiv serios, să ieșim la restaurante.

marile festivaluri probabil nu vor avea loc în acest an.

dacă se vor relua competițiile sportive, există o probabilitate să se reia fără spectatori.

relaxările se vor face gradual, dacă după o măsură crește numărul infectărilor, măsura va fi retrasă.

după 15 mai, autoritățile vor retrage încet-încet măsurile coercitive, dar oamenii trebuie să preia responsabilitatea.

am făcut față pandemiei cu visteria aproape goală din cauza PSD, dar pesediștii strigă că președintele și Guvernul nu fac treabă.

au fost o serie de gesturi, populiste, iresponsabile în Parlament, s-au adoptat acte normative care apasă asupra bugetului.

ok, dăm la toată lumea, dar de unde să dăm, politicienii compromit printr-o comportament populist viitorul generațiilor care vin după noi.

Întrebări:

Cum au gestionat autoritățile epidemia? Se putea face mai mult?

Autoritățile s-au comportat responsabil, au luat măsurile economice la timp, măsuri de bun simț care vor ajuta în mod real economia.

Cum a funcționat coeziunea europeană?

La început, multe abordări comune au rămas spre drum, spre exemplu Spațiul Schengen nu mai există de facto, dar Comisia a venit pe parcurs cu unele măsuri și lucrurile s-au îmbunătățit.

Știați despre felul în care autoritățile au gestionat plecarea românilor în Germania și Austria?

Plecările nu sunt organizate de autoritățile, e alegerea lor, trebuie să ne gândim cum să le oferim un viitor în România, să nu mai plece să muncească în afară. Da, au fost greșeli de organizare, cei care au greșit trebuie să plătească.

Sunteți de acord cu amânarea alegerilor?

Va trebui să trăim cu această boală, e prematur să spunem că vom avea anul acesta alegeri, depinde de cum gestionăm noi epidemia și cum reacționează populația, important e să facem alegerile când nu reprezintă un pericol pentru populație.

Îmi doresc alegeri anul acesta, dar trebuie amânate dacă nu putem asigura siguranța cetățenilor.

Reluarea unor producții esențiale?

Avem nevoie să readucem anumite producții în România, am discutat și la nivel european să încurajăm sectoare strategice să se relocheze în Europa.

Soluții pentru părinții care revin la muncă în condițiile în care grădinițele și creșele sunt închise?

Foarte mulți au o problemă cu asta, dar gândiți-vă că ar fi mult mai complicat dacă un copil s-ar duce la școală și ar veni bolnav, avem o lege care permite unui părinte să stea acasă.

Ne puteți da o dată despre redeschiderea restaurantelor, mall-urilor?

Nu putem ști astăzi câți bolnavi vom avea pe 8 mai sau 5 iunie, aceste măsuri vor fi luate pas cu pas. Sper ca din vară să renunțăm la multe restricții, dar unele vor rămâne, precum purtatul măștii. Unii experți spun că din septembrie va exista un al doilea val în septembrie, alții - nu.

După 15 mai veți prelungi starea de urgență sau va fi dată o stare de alertă?

Discutăm aceste variante de două săptămâni, decizia nu o luăm mâine, vrem să vedem cum evoluează situația epidemiologică, probabil o decizie va fi luată în cursul săptămânii viitoare.

Ați vorbit despre o reevaluare a cheltuielilor. Sunteți de acord cu majorarea de 40% a pensiilor?



Această chestiune trebuie analizată cu mare atenție de către guvernanți, când vom avea suficiente date, la jumătatea anului, Guvernul trebuie să ia o decizie.

Vă spun o chestiune care mă privește pe mine: mi pare nedrept ca pensionarii să plătească întreaga notă a epiidemiei. Dacă se va putea sau nu se va putea sau cât se va putea va răspunde Guvernul.

Ați vorbit de măsuri populiste? Care sunt acestea?

Puteți să luați lista legilor aprobate, lista legilor pe care eu sau Guvernul le vom trimite la CCR.

Când o să avem nevoie de declarație după 15 mai?

Săptămâna viitoare când vom decide dacă prelungim starea de urgență sau o vom înlocui cu altceva, vom clarifica toate aceste chestiuni.

Această perioadă apasă foarte mult asupra economiei și stării populației, era nevoie să anunțăm o luminiță, că avem în vedere măsuri pentru ei ca să simtă că va veni o nouă normalitate.

Ce facem dacă după relaxare va crește numărul îmbolnăvirilor?

De aceea relaxarea se face în pași, dacă după o măsură x vom avea un număr foarte mare, atunci va trebui reluată măsura care a dus la acele creșteri.

Ați vorbit de un soi de solidaritate. Care ar trebui să fie și solidaritatea din partea bugetarilor, a demnitarilor? Șomajul tehnic va fi menținut după ridicarea stării de urgență?

Solidaritatea nu poate fi forțată, trebuie să vină de la fiecare om. Avem foarte multă solidaritate în societatea românească. Sunt convins că demnitarii vor înțelege că solidaritatea e importantă și în politică și vor acționa ca atare.

Ați primit informări de la servicii înainte de începerea epidemiei? Erau necesare niște măsuri mai stricte la început?

Eu cred că am reacționat foarte bine și foarte repede și rezultatul se vede. Sigur că au existat informări, nu doar de la servicii, cele mai importante le-am primit de la OMS, am ținut cont de ele și Guvernul Orban a luat primele măsuri concrete, de achiziții, cu mult timp înainte să avem primele cazuri în România, multe guverne nu au făcut așa.

Au fost excese din partea oamenilor legii?

Forțele de ordine au acționat foarte eficient, e adevărat că au fost și unele exagerări, persoanele respective sunt sancționate, dar sunt foarte puține astfel de cazuri. Poate ar fi cazul să fim puțin mândri de ei.

Ce mesaj ați transmite românilor, mai ales celor din Suceava, în condițiile în care în urmă cu șase luni apreciați activitatea spitalului de acolo?

Am fost de mai multe ori în Suceava, e un oraș în plină dezvoltare, cu oameni harnici, faptul că a ajuns în carantină are mai multe motive, a fost manageriată prost carantina, au fost mulți români veniți din afară.

Când ați avut primele semne că se va ajunge la epidemie? Se puteau demara achizițiile mai repede?

Informațiile au fost puține la început și nu foarte lămuritoare, OMS a stat destul de mult până a decis că nu e doar o epidemie în Wuhan, ci se îndreaptă spre pandemie. Noi am reacționat foarte rapid, la începutul lui februarie, când în Europa nu se mișca prea mult. Am avut stocuri zero pe rezervele strategice, ar fi trebuit să avem unele lucruri, dar nu le-am avut din grija PSD. Legislația nu a fost actualizată, au avut timp de alte decizii, astfel că un guvern minoritar a fost nevoit să recupereze într-un timp extrem de scurt tot ce s-a făcut înainte.

Când se va relua activitatea în turism?

Nu putem trata zona de servicii turistice la pachet. E mai ușor să deschidem hotelurile, dar fără restaurante la început. Vom găsi soluții graduale pentru a deschide serviciile care se pot redeschide în condiții de pandemie. Înțeleg problemele celor din domeniu, dar prioritară e sănătatea oamenilor.

Când se vor întoarce românii la locurile de muncă? Cum se poate evita aglomerația din mijloacele de transport în comun?

Unii nu și-au întrerupt munca, alții o fac de acasă, în unele sectoare oamenii nu se vor întoarce până în toamnă, precum învățământ, în perioada următoare vom face cunoscute măsurile privind transportul în comun.

Există un plan B pentru muncitorii români din străinătate dacă vor exploda cazurile de COVID-19?

Angajatorul e responsabil pentru aceste măsuri. Când au fost probleme, oamenii au fost tratați. La începutul crizei, unii au fost lăsați pe drumuri, consider că astfel de situații nu se vor repeta. Pentru noi a fost o mare dezamăgire că o țară care i-a chemat, i-a folosit, i-a scos pur și simplu pe stradă, să se descurce singuri.



Ce se întâmplă cu persoanele care nu-și permit măști?

Există un sprijin pentru persoanele defavorizate, le vor primi gratuit din partea statului.

Țările din Europa care relaxează restricțiile cresc numărul de teste. Noi cum facem?

S-a crescut foarte mult capacitatea de testare, de la zeci de testări pe zi suntem aproape de 10.000. Ministerul sănătății s-a mișcat foarte bine. E nevoie de o creștere în continuare, experții spun că suntem la un nivel acceptabil comparabil cu populația României.

Sunt participanți la discuția publică ce solicită testări în masă, dar nu prea are rost, testările trebuie făcute la persoane care prezintă un risc sau sunt suspecte. Eu am solicitat să avem un număr mai mare de testări pe zi, inclusiv când epidemia va bate în retragere.

Au fost momente când a părut că nu sunteți pe aceeași lungime de undă cu Guvernul și cu Ludovic Orban, un exemplu fiind acordul BOR-MAI?

Relația mea cu Guvernul și cu Orban e excelentă, dacă nu ar fi fost așa nu am fi avut rezultate bune. Colaborarea e foarte bună nu doar declarativ, cred că se vede în măsuri și în abordările avute. E o criză profundă, foarte complicată și fiecare ministru are o încărcare enormă, nu reușim să vorbim cu toții în momentul în care apare o problemă.

Sunt bani pentru dublarea alocațiilor?

Este una dintre măsurile care trebuie foarte bine cântărite. Alocațiile au fost dublate deja, au trecut câteva luni. Și mie mi-ar plăcea ca românii să primească mai mulți bani.

Se va face o analiză la jumătarea anului și Guvernul va veni cu un răspuns.

Ați spus că avem o cifră rezonabilă de testări. Raportat la milionul de locuitori vedem că nu este așa. Vă mențineți declarația?

Când vorbim de date științifice e bine să nu încurcăm datele, pentru a nu complica percepția publică am venit cu graficul care arată rezultatul acțiunilor. Trebuie să intrăm într-o zonă de testare post-infectare.

La ce capacitate de testare ar trebui să ajungă România ca ridicarea restricțiilor să se realizeze?



Cu cât mai multe testări, cu atât mai bine.

Unde v-ați tuns? Eu am încercat acasă și nu prea mi-a ieșit.

Tot acasă. Mai încercați.