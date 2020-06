Guvernul plănuiește să tragă bani din mai multe facilități lansate de Comisia Europeană pentru atenuarea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit declarațiilor făcute de premierul Ludovic Orban și alți miniștri la începutul ședinței de guvern de joi

România va avea la dispoziție încă 1,5 miliarde euro din facilitatea de finanțare REACT-EU, a anunțat ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș, la începutul ședinței de guvern. Boloș a spus că Ministerul Fondurilor Europene a trimis deja un punct de vedere pe marginea Regulamentului propus de Comisia Europeană pe această temă.

Premierul Ludovic Orban l-a mandatat pe Boloș să pregătească „Programul de recuperare și reziliență” necesar pentru a accesa finanțări de la Uniunea Europeană.

Orban a cerut guvernului să fie implicat activ în negocierea și în decizia privitoare la fondul de recuperare propus săptămâna trecută de Comisia Europeană, în valoare de 750 milioane de euro. „Aici, domnule ministru, vă mandatez pe dumneavoastră să pregătiți Programul de recuperare și reziliență, care va fi necesar pentru a putea accesa. Sigur, încă nu este într-o formă finită regulamentul, reglementarea, dar deja putem avea câteva idei și trebuie să fim cu un pas înainte, astfel încât să ne facem temele cât de repede posibil”, a spus Orban.

Ministerul Fondurilor Europene a menționat că alte fonduri sunt disponibile prin instrumentul SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență).

Ministrul finanțelor a spus că România intenționează să atragă suma maximă pe care o poate obține prin acest proiect. „Pentru Programul SURE garanția este de 393 de milioane de euro și, în acest moment, așa cum arată programul, putem să accesăm și până la 5 miliarde de euro. Este și suma pe care am comunicat-o către Comisia Europeană”, a spus Florin Cîțu.

Întrebat de premierul Orban dacă România are de gând să ia suma maximă disponibilă, ministrul finanțelor a confirmat: „Exact. Mergem pe maxim, da.”

Prin programul SURE vor fi finanțate măsuri active pentru ocuparea forței de muncă. Premierul Ludovic Orban a solicitat Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Muncii și Protecției Sociale să pregătească modificările legislative necesare pentru accesarea sumelor disponibile.

„Împreună cu Ministerul Muncii să lucrați la modificarea legislației care să ne permită accesarea fondurilor prin Programul SURE”, i-a spus Orban lui Boloș la începutul ședinței de guvern. „Pentru că acolo este vorba de muncă flexibilă și aici va trebui să avem câteva modificări legislative, împreună cu Ministerul Muncii va trebui să le pregătiți, astfel încât să putem să accesăm banii”, a adăugat premierul.