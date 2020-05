Nelu Tătaru spune că România se află pe o pantă descendentă în ceea ce privește evoluția infecțiilor cu coronavirus, iar la finalul acestei săptămâni autoritățile vor anunța cum au decurs primele două săptămâni de relaxare a restricțiilor.

”E clar că suntem pe panta descendentă, avem un număr mai mic de cazuri noi, avem un număr de peste 11.000 de vindecați, din cei peste 18.000 de infectați. E clar că avem, în acest moment, sub 200 de cazuri în terapie intensivă. Dacă ne referim la relaxare, am trecut două weekenduri cu aceste măsuri de relaxare și astăzi au cam trecut cele zece zile în care gestionam urmările primului weekend în care senzația de libertate a fost un pic exagerată. Suntem într-un moment în care, dacă păstrăm același trend, ne putem gândi, la 1 iunie, la un al doilea set de relaxări”, a declarat marți seara, la B1 TV, ministrul sănătății, Nelu Tătaru.

Ministrul sănătății a precizat că autoritățile au identificat deja semnele primului weekend de relaxare, însă nu este vorba despre o situație îngrijorătoare: ”A produs un efect, dar nu îngrijorător. Am avut două zile, duminică și luni, cu un număr de 213 cazuri după ce aveam o tendință de descreștere sub 200. În aceeași măsură, avem și un număr scăzut de cazuri în terapie intensivă și nu am văzut acea adresabilitate exagerată la unitățile de primiri urgențe”.

La sfârșitul acestei săptămâni va fi făcută o evaluare a acestei prime perioade de 14 zile de relaxare și se vor putea stabili măsurile de relaxare care vin de la 1 iunie.

”Deocamdată, știm destul de sigur că vom redeschide terasele. Pot fi mai multe măsuri, dar evaluarea se va face la sfârșitul acestei săptămâni. Ține doar de noi ce se va întâmpla în următoarea periodată. Evaluarea noastră, la 14 zile, ne-a arătat că putem merge la un nou val de relaxări, dar asta nu înseamnă că terminăm cu precauția. (...) Păstrăm aceeași distanțare socială. Avem acea distanță de un metru și jumătate care trebuie să existe și precauțiile care vizează suprafețele sau locurile comune, cum sunt toaletele. (...) Este vorba despre distanțarea între persoane, nu între grupuri. De aceea, recomandările noastre vor fi și, ca măsuri de precauție, acele programări și la terase, dar și la viitoarele deschideri ale restaurantelor. Vor fi cu programare, nu vor fi locuri de așteptare, aglomerări. Sunt măsuri pe care dacă le respectăm, vor urma și alte relaxări și, la un moment dat, vom renunța și la aceste precauții, dar gradual, progresiv. (...) Dacă lucrurile decurg normal, din 15 iunie ne gândim să deschidem și plajele”, a explicat ministrul.

El a adăugat că autoritățile contează pe spiritul civic și responsabilitatea fiecărui cetățean în parte, mai ales în contextul în care populația a trecut prin două luni de restricții: ”Noi vrem să mergem pe o pantă descendentă, ca pentru sfârșitul lunii iulie, începutul lui august să avem o viață cvasinormală. (...) În măsura în care respectăm aceste precauții, putem să ne permitem, în timp, și alte relaxări”.