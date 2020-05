Angajații Ministerului de interne vor sprijini agenții de pază ai Metrorex pentru a asigura fluența la metrou, după 15 mai. Distanța recomandată dintre călători este de un metru, a anunțat ministrul transporturilor, Lucian Bode.

"Cele 53 de stații de metrou sunt deservite de 130 de accesuri. Stațiile cele mai aglomerate sunt cele din zona de Nord, Pipera, și cele din Centru - Unirii, Victoriei. Am avut o colaborare foarte bună cu Ministerul Afacerilor Interne. Am solicitat sprijin, iar domnul ministru Vela și-a dat acordul să găsim împreună soluții pentru a organiza accesul la metrou, astfel încât să nu avem acele aglomerări”, a declarat luni seara, la Realitatea Plus, ministrul transporturilor.

”În intervalele foarte aglomerate, vom avea, pe lângă personalul nostru de pază, sprijinul angajaților MAI pentru a asigura o fluență la metrou și pentru a păstra distanța la gurile de acces, pentru a nu aglomera nepermis de mult accesul în trenurile Metrorex", a precizat Lucian Bode, adăugând că intenționează să solicite păstrarea distanței de un metru între călători.

Totodată se va face igienizarea metroului și vor fi reglați timpii de așteptare a trenurilor de metrou: ”Avem 65 de trenuri, am făcut un program din 15 mai încât timpii de așteptare între 2 trenuri să nu depășească 2-3 minute până la maximum 10-12 minute. Am redus la minimum timpii de așteptare”.

Controlul temperaturii călătorilor nu se va face, a spus minstrul, pentru că ”este foarte dificil controlul temperaturii, este foarte greu să faci acest lucru la metrou”.