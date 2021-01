Măsura de deschidere a restaurantelor, barurilor, sălilor de spectacol și a celor de jocuri de noroc s-a luat pe baza legislației în vigoare, a declarat premierul Florin Cîțu, în contextul discuțiilor privind oportunitatea relaxării restricțiilor.

”Aceste relaxări din București au fost luate pe legislația în vigoare. Dacă se decide să se modifice acel prag de 3 la mie ... pot să facă acest lucru, sunt experti care pot discuta acest lucru. Eu nu pot avea altă opinie decât bazată pe legislația în vigoare”, a declarat luni premierul Florin Cîțu,adăugând că toate măsurile de protecția sanitară rămân în vigoare.

Dacă Bucureștiul va depăși din nou pragul de 3 infectări noi la mia de locuitori, restricțiile vor fi reintroduse.

În ceea ce privește noua tulpină din Marea Britanie, premierul nu-și face griji:

”Deocamdată cred că se face o anchetă în ceea ce privește această nouă tulpină ... Repet, dacă noi păstrăm condițiile pe care le-am avut până acum, simple - mască în spațiul public, dezinfectant, distanțare socială, ați văzut că acestea au lucrat și au funcționat foarte bine pentru România. Nu trebuie să abdicăm de la acestea. Înțelegem că această nouă tulpină care vine din UK se pare că se răspândește mai repede, e adevărat, dar, dacă porți mască, dacă ai distanțare socială și dacă folosești dezinfectant, lucrurile rămân la fel. Deci, e vorba când renunțăm la aceste ajutoare în fața pandemiei, atunci se răspândește mai repede".

Chiar dacă mai multe state europene au reintrat în lockdown, Cîțu nu crede că acest lucru se va întâmpla și în România, unde au fost respectate restricțiile:

"În România, deocamdată ne uităm pe cifrele noastre. Dacă, Doamne ferește, ajungem în această situație, bineînțeles că vom lua o decizie. Dar eu nu cred. Repet, românii au respectat și am văzut că în perioada de sărbători au respectat aceste restricții, toată lumea s-a conformat și rezultatele s-au văzut. În continuare, îi încurajez pe toți românii să poarte mască în spațiul public, să avem distanțare socială și veți vedea că vom putea să contăm în direcția aceasta".

”Cu o campanie de vaccinare care merge bine în România, în ciuda tuturor criticilor, putem să gândim că în perioada următoare vom relaxa aceste condiții", a mai spus Florin Cîțu.

Decizia privind relaxarea restricțiilor în București a fost luată vineri, bazându-se pe scăderea cazurilor noi sub pragul de 3 la mia de locuitori. Ministerul sănătății recomandase menținerea restricțiilor, după ce în Capitală au fost depistate persoane cu noua tulpină a Sars-CoV-2.

Prefectul Capitalei Traian Berbeceanu a invocat și el legislația pentru a justifica relaxarea restricțiilor.

”În realitate și noi suntem foarte îngrijorați de evoluția situației pandemice. Chiar am discutat cu domnul ministru (Vlad Voiculescu - n.r.) anterior zilei de vineri, când am fost nevoiți să convocăm ședința comitetului municipal, am împărtășit îngrijorarea domniei sale, dar i-am explicat în mod foarte clar și franc și categoric că noi ca structură administrativă, suntem obligați să punem în executare prevederile legale ale Hotărârii de Guvern, pe care, ce să vedeți, cu zece zile înainte a emis-o Guvernul, cu zece zile înainte de ședința noastră de Consiliu. Acea HG îl are printre co-autori pe Ministerul sănătății și a fost semnată chiar de ministrul sănătății. I-am explicat că pentru a nu pune în executare aceste măsuri de relaxare parțială, avem nevoie de un nou act normativ, iar Ministerul sănătății putea să intervină din timp pentru modificarea condițiilor de relaxare a anumitor activități economice”, a precizat luni, la RFI, Traian Berbeceanu.