România va renunța la o parte din dozele de vaccin pe care ar trebui să le primească în perioada următoare, din cauza interesului tot mai scăzut pentru vaccinare. Totodată, mai multe centre vor fi închise.

După ce s-au tot lăudat cu campania de vaccinare și și-au propus fel și fel de ține fanteziste - 10 milioane până în septembrie, 5 milioane până la 1 iunie, anunța triumfalist premierul Florin Cîțu - autoritățile române încep să ia măsuri pentru a nu risipi vaccinurile nefolosite.

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat marți că în cursul săptămânii trecute a fost finalizată evaluarea centrelor de vaccinare și s-a constatat că în circa 45% din cazuri centrele vaccinau la mai puțin de jumătate din capacitatea fluxului.

”Am propus măsuri către fiecare direcția de sănătate publică județeană, măsuri țintite, fie de reducere a programului de lucru și disponibilizarea echipelor mobile către activități de vaccinare cu sprijinul lor, în mod deosebit în rural sau alte tipuri de activități de vaccinare de tip maraton sau alte evenimente în locații atipice sau chiar sistarea temporară a activității pentru anumite centre. Nu ne dorim închiderea definitivă a centrelor de vaccinare pentru că este foarte greu de anticipat care va fi evoluția din punct de vedere epidemiologic în următoarele luni și atunci este important să avem și resursa umană disponibilă, dar să avem și locația, și centrele care să fie pregătite să fie reactivate la nevoie”, a explicat medicul militar în conferința săptămânală de presă.

În urma propunerilor primite de la direcțiile de sănătate publică, în 11 centre de vaccinare activitatea va fi sistată temporar, iar în alte 127 de centre se reduce programul de lucru. De asemenea, au fost închise 70 de fluxuri din centre de vaccinare care aveau peste trei sau peste patru fluxuri și la care activitatea era redusă și concordantă cu numărul de fluxuri care au rămas active.

”Este important să înțelegem faptul că la nivelul fiecărui centru de vaccinare va fi afișat programul de lucru la loc vizibil, în zona de intrare, tocmai pentru a fi cunoscut de către toți cei care se adresează prin prezentare directă și, de asemenea, va fi actualizat programul centrului de vaccinare și în Platforma națională de programare a vaccinărilor, fiecare direcția de sănătate publică informează, prin intermediul CNCAV, Serviciul de Telecomunicații Speciale care face această actualizare a programului de lucru în centre, tocmai pentru a da posibilitatea celor care se programează să își aleagă un interval orar corespunzător”, a spus Valeriu Gheorghiță.

În ceea ce privește stocurile de vaccin, el a vorbit de necesitatea unui echilibru între cantitatea de vaccinuri care este livrată României și consumul vaccinurilor.

”În ultimele săptămâni s-a înregistrat o reducere progresivă a numărului de persoane vaccinate cel puțin cu doza unu, în condițiile în care s-au menținut livrările conform calendarului propus, cu un număr important de doze, așa încât la acest moment avem un procent de circa 60% de rată de consum, de utilizare a vaccinurilor recepționate de România, din aproape 15 milioane de doze. Ca atare, este important, pe de altă parte, să evităm ieșirea din termenul de valabilitate a dozelor și să avem, totuși, un număr semnificativ, un număr de doze care să poată să fie stocate pe termen lung, atât cât permite intervalul de valabilitate, așa încât să reacționăm pe de-o parte la noul val de îmbolnăviri, dacă acesta va fi și în Romania, și pe de altă parte de a asigura pe mai departe buna funcționare a campaniei de vaccinare”, a mai spus coordonatorul campaniei de vaccinare.

Secretarul de stat în Ministerul sănătății Andrei Baciu a adăugat că s-a luat în calcul, încă de la bun început, că se va ajunge la un punct în care va exista un surplus de doze.

Din acest motiv este prevăzută în fiecare contract posibilitatea de a dona sau de a revinde dozele de vaccin în surplus.

”Acestea au fost condițiile pe care Comisia Europeană le-a stabilit cu companiile producătoare, tocmai pentru a asigura cetățenilor europeni și un acces la vaccinare, la vaccinuri cât mai rapid și în volume cât mai mari, și s-a ajuns și în acest punct, nu numai noi în România, peste tot la nivel european, în care ajungem la un surplus de doze de vaccin”, a explicat Baciu.

România a donat deja mai multe doze de vaccin către Republica Moldova.

Acum este în lucru ”o procedură de aliniere a framework-ului legal”, la normelor juridice care dau posibilitatea revânzării de doze de către Ministerul sănătății.

Pentru perioada următoare, ”dat fiind faptul că este un surplus de doze, tocmai pentru a avea un management al stocurilor cât mai eficient s-a discutat și s-a transmis o suspendare a unui număr de doze în următorul fel: pentru dozele de vaccin produse BioNTech- Pfizer, pentru luna iunie trebuia să primim un total de 4.366.444 de doze de vaccin, însă, ca urmare a solicitării de a deține în hold pentru o perioadă vom primi un 1.928.162 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech. Pentru Moderna trebuia să primim 835.200. Pentru perioada următoare am suspendat câteva tranșe, astfel că vom avea livrări de 128.400. Pentru AstraZeneca vom primi 167.200 de doze pentru luna iunie. Pentru vaccinul produs de Johnson&Johnson nu se suspendă dozele și tranșele săptămânale, acestea vor fi desfășurate după cum au fost anunțate, deci, am primit până acum 144.000 în prima săptămână, în a doua săptămâna am primit 61.800, vin 48.800 săptămâna aceasta, următoarea săptămână 41.400, iar în ultima săptămână vin 115.920, cumulând 411.920 de doze produse de Johnson&Johnson. În total, trebuiau să fie livrate în luna iunie 7.103.160 de doze de vaccin, însă, așa cum spuneam, pentru a avea un management eficient al stocurilor existente vor fi livrate 2.635.680 de doze de vaccin”, a mai explicat Baciu.

Peste 4,5 milioane de persoane vaccinate

Cea mai mare rată de acoperire vaccinală este înregistrată în Capitală - 44,5%, urmată de județul Cluj - 41,2%, Sibiu - 34,8%, Brașov - 32,7%, Timiș - 31,7%, Constanța - 31,3% și Alba -30,4%.

Pe ultimele cinci locuri, ca nivel de acoperire vaccinală, sunt: județul Covasna cu 18%, Giurgiu - 16,8%, Bacău - 17,2 %, Botoșani - 16,5% și Suceava - 15,5%.

După reevaluarea activității centrelor de vaccinare și propunerile primite de la nivelul fiecărui județ, la acest moment există 812 centre active cu 1.293 de fluxuri, niciun centru nu mai are listă de așteptare.

În ceea ce privește numărul de persoane vaccinate, de la debutul campaniei de vaccinare din 27 decembrie până la acest moment, 14 iunie, au fost vaccinate peste 4,5 milioane de persoane, din care cu doza doi peste 4,2 milioane de persoane.

În ceea ce privește rata de acoperire vaccinală în funcție de grupa de vârstă, cea mai mare acoperire vaccinală este la grupa de vârstă 60 - 69 de ani, de circa 36%, urmat de grupa de vârstă 70 - 79 de ani - 33,75% și grupa de vârstă 50 - 59 de ani - 33,25%.