Maria Whittaker&Linn Caldas (Inner Loom) sunt cofondatoare Inner Loom, o organizație non-profit cu sediul în Göteborg, Suedia, dedicată consolidării sănătății mintale a tinerilor adulți și promovării sentimentului de apartenență.

Cele două se numără printre speakerii Conferinței How to Web 2025, cel mai important eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est.

How to Web va avea loc anul acesta pe 1-2 octombrie și va reuni peste 3.000 de participanți, profesioniști din domeniul tehnologiei, fondatori, investitori, cu scopul de a facilita investițiile și a stimula creșterea ecosistemului tehnologic regional.

Într-un interviu acordat Euractiv - partener media al Conferinței How to Web - Maria Whittaker&Linn Caldas (Inner Loom) explică modul în care abordează provocările cu care se confruntă tinerii.

Interviul pe larg:

Euractiv: Ce așteptări aveți de la How to Web Conference 2025?

Maria Whittaker&Linn Caldas, fondatoare Inner Loom: Vedem How to Web Conference ca pe o platformă incredibilă pentru schimb de idei cu inovatori din întreaga Europă. Sperăm să ne conectăm cu oameni care construiesc viitorul - în tehnologie, sănătate sau educație - și să evidențiem modul în care reziliența mintală reprezintă o bază crucială pentru creșterea durabilă în toate aceste domenii.

Euractiv: De ce este sănătatea mintală esențială pentru toată lumea, indiferent de unde este sau de background?

Maria Whittaker&Linn Caldas, fondatoare Inner Loom: În primul rând, cu toții avem sănătate mintală și aceasta este baza modului în care gândim, simțim și acționăm - afectează învățarea, relațiile și performanța. Sănătatea noastră mintală nu este ceva fix, ci fluctuează de-a lungul vieții noastre. Fie că ne aflăm în Suedia, România sau oriunde altundeva, provocările stresului, incertitudinii și presiunii sunt universale.

Euractiv: Sunt generațiile mai tinere mai conștiente sau mai deschise în ceea ce privește sănătatea mintală?

Maria Whittaker&Linn Caldas, fondatoare Inner Loom: Da, vedem o schimbare clară. Stigmatul scade lent, deși este încă ridicat în multe părți ale lumii. Cu toate acestea, generațiile mai tinere sunt mai dispuse să vorbească despre emoții și sănătate mintală și caută în mod activ comunități în care vulnerabilitatea este acceptată. În același timp, ei sunt supuși unei presiuni mai mari ca niciodată, ceea ce face ca această deschidere să fie un punct forte, dar și o responsabilitate pentru noi de a le satisface nevoile.

Euractiv: Care sunt unii dintre principalii factori care influențează sănătatea mintală în prezent?

Maria Whittaker&Linn Caldas, fondatoare Inner Loom: Când discutăm despre factorii care ne influențează sănătatea mintală, trebuie să facem distincția între factorii de risc și factorii de protecție.

În ceea ce privește riscul, biologia și genetica joacă un rol, dar circumstanțele externe sunt la fel de importante. Evenimentele provocatoare din viață, presiunile sociale și economice și instabilitatea pot crește vulnerabilitatea. Astăzi, câteva ies în evidență ca fiind deosebit de presante: conectivitatea constantă și rețelele sociale, stresul academic și legat de carieră, incertitudinea economică și, pentru unii, lipsa apartenenței sau a comunității.

În ceea ce privește protecția, mai multe elemente ajută la consolidarea rezilienței și a bunăstării. Relațiile bune și rețelele sociale, un sentiment sănătos de stimă de sine, un sentiment de sens și conexiune, obiceiuri de viață sănătoase și abilități puternice de rezolvare a problemelor (reziliență - ceva ce putem continua cu toții să practicăm) sunt esențiale.

Euractiv: Ce v-a inspirat să fondați Inner Loom?

Maria Whittaker&Linn Caldas, fondatoare Inner Loom: Am înființat Inner Loom deoarece în Suedia și în multe alte locuri există nevoia de a sprijini tinerii adulți înainte ca problemele să devină prea mari pentru a fi gestionate. Dorim să prevenim apariția problemelor de sănătate mintală. Mulți tineri adulți sunt la curent cu problemele de sănătate mintală, dar nu au modalități practice și ușor de gestionat pentru a construi împreună reziliența. Am vrut să proiectăm experiențe centrate pe om, captivante și scalabile - instrumente care să vină în întâmpinarea tinerilor acolo unde se află.

Euractiv: Ne puteți prezenta un program sau o întâlnire tipică Inner Loom? Cu ce se diferențiază abordarea dumneavoastră?

Maria Whittaker&Linn Caldas, fondatoare Inner Loom: Programul nostru emblematic, Leda Livet (conduce viața), este construit în jurul unor grupuri mici în care tinerii adulți explorează auto-leadershipul, valorile și reziliența prin exerciții interactive. Credem în combinația dintre auto-leadership și înțelegerea sănătății mintale prin exerciții practice și discuții. Întâlnirile completează programul oferind spații deschise și ușor de accesat în campusuri pentru sprijin continuu între colegi. Ceea ce ne diferențiază este combinația de metode bazate pe știință, design thinking și puterea conexiunii de la egal la egal.

Euractiv: Ce goluri în asistența pentru sănătatea mintală sperați să umpleți cu Inner Loom?

Maria Whittaker&Linn Caldas, fondatoare Inner Loom: Multe inițiative se concentrează fie pe tratamentul clinic, fie pe campanii de conștientizare. Lucrăm în spațiul intermediar - prevenție și promovare. Oferim experiențe accesibile, bazate pe comunitate, care ajută oamenii să-și dezvolte reziliența înainte de a ajunge la un punct de criză.

Euractiv: Care sunt cele mai mari provocări de sănătate mintală cu care se confruntă tinerii adulți astăzi?

Maria Whittaker&Linn Caldas, fondatoare Inner Loom: Izolarea, presiunea performanței și anxietatea sunt câteva dintre provocările în creștere în rândul tinerilor adulți din Suedia la ora actuală. Mulți simt că trebuie să se compare constant cu ceilalți și să „țină pasul”. Acest lucru creează stres care, dacă nu este controlat, poate duce la epuizare sau anxietate.

Euractiv: Ce rol joacă cultura digitală și rețelele sociale?

Maria Whittaker&Linn Caldas, fondatoare Inner Loom: Un dublu rol. Pe de o parte, rețelele sociale alimentează comparația și sentimentul de copleșire. Pe de altă parte, pot fi un spațiu pentru conexiune, comunitate și schimb de experiențe. Provocarea este să-i ajuți pe tinerii adulți să dezvolte obiceiuri digitale sănătoase și să găsească spații online care să susțină bunăstarea, în loc să o submineze.

Euractiv: Aveți un ritual pe care să vă bazați atunci când lucrurile devin copleșitoare?

Maria Whittaker&Linn Caldas, fondatoare Inner Loom: Începem fiecare săptămână de lucru cu o verificare a sănătății mintale pentru a vedea unde ne aflăm emoțional și de ce avem nevoie în timpul săptămânii pentru a ne simți bine. De asemenea, facem multe întâlniri în timp ce ne plimbăm pentru a sta departe de ecran și pentru a integra mișcarea în ziua noastră de lucru. Lucruri mici și ușoare care fac o diferență enormă!

Euractiv: Cum definiți „designul centrat pe om” în domeniul tehnologiei medicale?

Maria Whittaker&Linn Caldas, fondatoare Inner Loom: Înseamnă să începi cu experiențele trăite de oameni, nu doar cu simptomele sau problemele lor. Creăm soluții împreună cu tinerii adulți, le testăm în contexte reale și ne asigurăm că fiecare intervenție este încurajatoare, relevantă și ușor de implementat.

Euractiv: Ce înseamnă proiectarea pentru schimbarea comportamentală - și cum știi când funcționează?

Maria Whittaker&Linn Caldas, fondatoare Inner Loom: Înseamnă crearea de pași mici, repetabili, care se integrează în viața de zi cu zi - fie că este vorba de practicarea blândeții față de sine, de a te adresa unui coleg sau de a reflecta asupra valorilor. Pe aceasta se bazează întreaga noastră abordare cu Inner Loom. Credem în schimbarea comportamentală și că aceasta începe cu pași mici. Știi că funcționează atunci când oamenii nu numai că se implică o dată, dar revin, integrează practicile și le împărtășesc cu ceilalți. Schimbarea susținută a comportamentului este întotdeauna semnalul suprem al succesului.