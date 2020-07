Este a doua lună de la instituirea stării de alertă și lucrurile nu au evoluat așa cum ne-am fi dorit cu toții, răspunderea fiind și a autorităților, dar și a cetățenilor, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis.

”Suntem, iată, deja din martie, în plină epidemie, în plină pandemie și pot să spun că până acum câteva săptămâni, lucrurile au mers destul de bine. Am trecut prin starea de urgență, în care am luat măsuri dure, în care autoritățile au reacționat rapid, eficient și am reușit să ținem evoluția sub control. Este a doua lună, deja, că avem stare de alertă și lucrurile, din păcate, vedem că nu au evoluat așa cum ne-am fi dorit cu toții. Însă, în acest context, revin la ce am mai spus înainte de mai multe ori: răspunderea în acest moment este partajată între autorități și cetățeni. A fost o perioadă foarte dificilă și ar fi foarte, foarte păcat să dăm cu piciorul la rezultatele bune pe care le-am obținut până acum”, a declarat Iohannis, după o vizită la Institutul Cantacuzino.

Președintele a reamintit că măsurile care trebuie luate sunt ”foarte simple: masca, distanța și, evident, spălat pe mâini”.

Totodată, Iohannis le-a cerut românilor să fie ”foarte atenți” la ce ne spun unii și alții, fiindcă în această perioadă, ”în loc să fim toți de aceeași parte, politicienii să sprijine Guvernul și împreună să-i convingem pe români că este o treabă foarte, foarte serioasă, vedem că sunt politicieni care încearcă să exploateze electoral această pandemie”.

Șeful statului s-a adresat și politicienilor și Parlamentului, susținând că e momentul ca divergențele politice să fie lăsate deopare și toți să se concentrăm pe soluții care sunt ”absolut”. În acest context, el a solicitat Parlamentului să ia în dezbatere în regim de urgență legea care clarifică carantina și izolarea, ”pentru a reda autorităților acest instrument extrem de important în perioadă de pandemie”.

”Nu este momentul să disperăm, dar în niciun caz nu este momentul să lăsăm garda jos și, repet, dragi români, împreună am parcurs relativ bine perioada până acum. Haideți să facem un efort, să continuăm, nu lăsați garda jos, este în joc viața voastră și viața celor dragi vouă! Aici nu vorbim de politică, aici nu vorbim de opțiuni personale, aici vorbim de o boală care din păcate, a rămas încă în societate. Să nu ne imaginăm că virusul dispare de azi pe mâine dacă cineva dă o lege sau un act administrativ. Virusul nu ține cont de granițe, nu ține cont de legi, nu ține cont de diferite abordări pur administrative, dar noi avem cel mai important instrument ca să ne protejăm conștiința noastră”, a afirmat Iohannis.