Președintele Klaus Iohannis a declarat joi că epidemia COVID-19 încă există, iar Orice rațiune normală ne spune să fim precauți, iar asta înseamnă că "în fața unei boli ești precaut sau ești prost".

UPDATE

Ulterior, președintele și-a cerut scuze dacă cineva s-a simțit jignit de declarația sa, precizând că a vrut să se refere la manipulare:

"Vreau să mă refer la o afirmație pe care am făcut-o cu puțin timp înainte și deja unii au scos-o din context și încearcă să o folosească. Dacă cineva, prin acea afirmație a mea, s-a simțit lezat, îmi cer scuze public. Nu m-am referit nici la persoane care sunt pacienți sau posibil pacienți, nu m-am referit nici la persoane care nu au informație, am vrut să atrag atenția asupra pericolului manipulării, fiindcă în discuția pe care am avut-o cu dumneavoastră a fost vorba despre oameni care sunt informați, care cunosc datele despre epidemie și mie mi se pare inadmisibil ca o persoană publică ce cunoaște datele problemei să încerce să ducă acțiunile autorităților, îngrijorările oamenilor în ridicol. Nu pot să accept ca în România, unde am avut și astăzi foarte mulți noi bolnavi de COVID-19, unde avem peste 1.300 persoane decedate de această boală, să umble unii prin spațiul public și să spună că cineva a ascuns datele, că cineva ar trebui să răspundă, că ar trebui să ne relaxăm cu toții și că ar trebui să ne vedem de treabă. Așa ceva nu se poate. Acești oameni care cunosc datele problemei și încearcă să manipuleze într-un mod inadecvat opinia publică trebuie cumva arătați cu degetul ca să-și revină, nu pentru altceva".



+++

"Am văzut cu toții că sunt unii politicieni care probabil mai mult fug după voturi decât după sănătatea românilor, care spun că putem să ne relaxăm cu totul și nu este nevoie de aceste măsuri și că să vină specialiștii cu dovezi. Nu vă supărați, ce fel dovezi așteaptă ei decât cele comunicate zilnic? (...) Epidemia este între noi. Orice rațiune normală ne spune să fim precauți. În fața unei boli ești precaut sau ești prost, una din două", a spus Klaus Iohannis, în Piața Universității din Capitală.

Referitor la decizia PSD de a nu vota în Parlament prelungirea stării de alertă, Iohannis a spus: "Nu și-a dorit nimeni această pandemie. Ea a venit peste noi indiferent că am avut o guvernare sau alta. Eu sunt foarte mulțumit că am avut o guvernare liberală. (...) Din păcate, nu s-a terminat. Cu toții ne-am fi dorit să scăpăm mai repede. Nu putem să vorbim despre fosta epidemie, este încă în comunitate. Pentru ca Guvernul să aibă pârghiile necesare atunci când se impune, după părerea mea este nevoie e prelungirea stării de alertă".

Iohannis a mai adăugat că el nu vrea să se prelungească starea de alertă cu restricțiile din prezent.

"Eu vreau o variantă mai simplă, mai suplă, care conține exact acele lucruri care sunt obligatorii - portul măștii în interior, distanțarea, măsurile de igienă", a mai explicat Iohannis.