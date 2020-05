Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni că nu va prelungi starea de urgență prin decret, dar din 15 mai România va intra într-o stare de alertă.

"Am analizat situația în care ne aflăm din punct de vedere epidemiologic. Weekend-ul de 1 mai am văzut că lucrurile au stat destul de bine și sunt foarte mulțumit de felul în care oamenii au reacționat, au stat acasă și nu am avut încălcări semnificative le restricțiilor", a spus Iohannis la finalul unei noi ședințe privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19.



Președintele a anunțat că starea de urgență se va transforma în stare de alertă, din 15 mai.

"Starea de urgență nu va fi prelungită, nu voi emite un nou decret și data de 14 mai este ultima zi în care mai avem stare e urgență. Din 15 mai, pentru a ține epidemia sub control, vom intra într-o așa-numită stare de alertă. Starea de urgență va fi înlocuită de starea de alertă", a mai spus președntele.

Potrivit președintelui, din 15 mai se vor redeschide saloanele de coafură, cosmetică, muzeele și cabinetele stomatologice, dar cu anumite condiții, printre care purtarea obligatorie a măștii în spațiile publice închise.

"În primul rând, după 15 mai putem, în principiu, să ne mișcăm în interiorul localității unde avem treabă, dar este clar: nu e bine să exagerăm. Deplasările să se facă atunci când sunt necesare, dar nu va mai fi nevoie să declarăm în prealabil unde mergem.Este un prim pas important. Mulți mă întreabă, și se întreabă: „bun, și ce se întâmplă mai departe?”, și vreau să spun din capul locului că așa-numita relaxare se va face pas cu pas. Un astfel de pas fiind, de regulă, cam de două săptămâni. Deci, unele măsuri le vom lua începând din 15 mai, dar următorul calup de măsuri de relaxare va veni probabil la începutul la iunie, pe urmă la mijlocul lui iunie, și așa mai departe.Acum, din 15 mai, vom avea, de exemplu, la dispoziție iarăși saloanele de îngrijire personală, deci se vor redeschide saloanele de coafură, frizerie, și așa mai departe. De asemenea, din 15 mai, se vor redeschide cabinetele stomatologice. Tot din 15 mai se vor redeschide muzeele", a anunțat Klaus Iohannis.

Totodată, măsurile de relaxare de mișcare mai liberă nu se aplică în localitățile care sunt în carantină.

Deplasările, în esență, vor fi restricționate pentru a pleca din localitate, a mai adăuhgat președintele, însă și sunt câteva excepții.

"Este voie să se plece din localitate, de exemplu, în interes de serviciu, pentru probleme medicale. Este posibil să se iasă, de exemplu, pentru sport individual, pentru mers cu bicicleta în afara localității sau altele. Deci, sporturile individuale vor fi permise - atenție, individuale", a explicat șeful statului.

De asemenea, rămâne în vigoare restricția că sunt interzise întâlnirile cu mai mult de 3 persoane.

Totuși, sportivii de performanță vor putea, în condiții foarte speciale, să înceapă cantonamentele, dar nu vor începe competițiile sportive decât după o perioadă suficient de lungă de pregătire.

Bazele sportive nu se redeschid pentru amatori, ci doar pentru cantonamentele profesioniștilor.