Județul Satu Mare are, de la începutul epidemiei de coronavirus, doar 82 de cazuri confirmate, la o populație de peste 386.000 de locuitori

Directorul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, Macrina Mihai, a declarat pentru PresaSM.ro cum a reușit Satu Mare să se claseze în coada listei județelor la numărul de cazuri COVID-19.

”Am reușit datorită eforturilor comune ale colegilor mei de la Direcția de Sănătate Publică, Prefectura Satu Mare și alte instituții abilitate. De asemenea, un rol important l-a jucat modul în care am reușit să efectuăm rapid anchetele epidemiologice, să depistăm rapid sursa focarelor. Și, nu în ultimul rând, răspunsul pozitiv al populației, care a înțeles să respecte indicațiile specialiștilor”, a declarat Macrina Mihai.

Județul are granițe cu Ungaria și Ucraina, iar peste 5.000 de persoane tranzitează zilnic punctele de frontieră.

Prefectul Radu Bud a explicat, la rândul său, că a insistat ca toți cei din alte județe – care au intrat în țară prin PTF Petea – să fie duși spre domicilii și să nu rămână în județul Satu Mare.

”Sunt mii de persoane ce intră zilnic în țară prin Satu Mare și care ar fi trebuit băgate în carantină la noi în județ. Vă dați seama ce ar fi însemnat asta? Am avut atunci și cazuri de copii mici, sub 2 ani, confirmați cu COVID-19… Și am luat decizia de atunci să organizăm convoaie bine securizate, care să meargă cu aceste persoane spre localitățile de domiciliu”, spune prefectul Radu Bud pentru Libertatea.