Două țări est-europene au raportat recent reapariția leprei, o boală care părea a fi de domeniul trecutului pe continent, relatează „RAI News” (Italia).

În România, la 44 de ani de la ultimul caz înregistrat în 1981, autoritățile sanitare au confirmat patru cazuri suspecte, toate implicând lucrători asiatici angajați la un salon de masaj din Cluj-Napoca. Între timp, Croația a anunțat un caz izolat care implică un nepalez care locuiește în țară de doi ani. În ciuda alarmei inițiale, ministerele sănătății din ambele țări subliniază că nu există niciun pericol pentru populația generală, datorită contagiozității reduse a bolii și protocoalelor de intervenție prompte implementate.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat vineri, 12 decembrie, prezența unui caz confirmat de boala Hansen, în timp ce alte trei cazuri erau supuse evaluării clinice și microbiologice. Toate cele patru persoane implicate sunt femei de origine asiatică, care lucrează ca maseuze la același salon din Cluj-Napoca, un oraș important din Transilvania. Autoritățile au dispus imediat închiderea temporară a afacerii până la finalizarea anchetei epidemiologice în curs.

Ministrul Rogobete a liniștit publicul explicând că, odată ce tratamentul este început, riscul de transmitere scade treptat până la dispariție, în conformitate cu protocoalele internaționale. Lepra, de fapt, este extrem de contagioasă și necesită o expunere prelungită pentru a se transmite, deoarece nu se poate răspândi prin contact scurt sau prin simpla utilizare a spațiilor comune. Salonul a fost supus unei igienizări ample, toți angajații au fost supuși controalelor medicale, iar ancheta epidemiologică a fost extinsă pentru a identifica orice alte contacte cu risc.

Croația a confirmat, de asemenea, un caz izolat de lepră, primul în peste 30 de ani. Ultimul caz din țara balcanică datează din 1993, în timp ce aproximativ 20 de cazuri fuseseră înregistrate pe parcursul secolului al XX-lea. Bernard Kaić, șeful Serviciului de Epidemiologie a Bolilor Infecțioase din cadrul Institutului Croat de Sănătate Publică, a explicat că pacientul s-a prezentat la serviciul epidemiologic din Split în urmă cu aproximativ zece zile, cu simptome compatibile cu boala.

„Cazul a fost identificat prompt”, a declarat Kaić, adăugând că „persoana este în prezent sub tratament, în timp ce contactele apropiate au primit terapie preventivă post-expunere, deși nu s-a constatat că sunt infectate”. Pacientul este un lucrător străin originar din Nepal, care locuiește în Croația de doi ani cu familia sa. A fost inițiată profilaxia, iar toate contactele sunt sub monitorizare medicală constantă. Autoritățile croate au subliniat că „situația este complet sub control”.

Lepra, cunoscută și sub numele de boala Hansen, este o boală infecțioasă cronică cauzată de o bacterie care se răspândește în principal prin picături respiratorii eliberate prin tuse sau strănut. Cu toate acestea, transmiterea are loc doar prin contact prelungit cu o persoană infectată, ceea ce face ca boala să fie mult mai puțin contagioasă decât alte boli respiratorii.

Epidemiologul Kaić a descris simptomele caracteristice: „Boala se manifestă prin leziuni ale pielii și leziuni ale nervilor periferici, care provoacă pierderea senzației și o senzație de slăbiciune generală”. Cu toate acestea, epidemiologul a ținut să sublinieze că, la fel ca tuberculoza, lepra este acum complet vindecabilă. Tratamentul necesită șase până la doisprezece luni de terapie cu o combinație specifică de medicamente antimicrobiene, dar duce la vindecare completă. „Acesta nu este absolut niciun motiv de alarmă pentru populație”, a concluzionat expertul.

Reapariția leprei în Europa nu ar trebui să fie extrem de surprinzătoare, având în vedere însăși natura bolii. Boala Hansen are o perioadă de incubație extrem de lungă: de la infectare până la apariția primelor simptome, pot trece de la șase luni la zece ani, uneori chiar mai mult. Acest lucru face practic imposibilă detectarea bolii prin screening-uri medicale standard la persoanele care provin din țări în care lepra este încă endemică.

În prezent, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, lepra rămâne endemică în cinci zone principale ale lumii: unele regiuni din Brazilia, India, Indonezia, Republica Democrată Congo, Bangladesh și țările vecine. Mobilitatea internațională ridicată și în creștere și fluxurile migratorii puternice au dus la cazuri sporadice chiar și în țările în care boala era considerată eradicată. Din fericire, existența unor medicamente antimicrobiene eficiente permite tratamentul curativ al bolii, în timp ce contagiozitatea sa scăzută nu necesită măsuri speciale de izolare pentru pacienții aflați sub tratament.

În ultimele zile, autoritățile sanitare europene și-au concentrat atenția asupra unei boli care părea retrogradată în cărțile de istorie. Mai multe cazuri de lepră, o boală infecțioasă rară pe continent de câteva decenii, au fost raportate în România și Croația. Situația este sub control și nu este considerată alarmantă, dar readuce în prim-plan circulația globală a bolilor. „Orice boală prezentă într-o parte a lumii se poate manifesta chiar și la distanță, din cauza rapidității călătoriilor internaționale. Și Italia, deși nu a înregistrat niciun caz de mult timp, ar fi pregătită să răspundă oricăror raportări”, a explicat Massimo Ciccozzi, epidemiolog la Universitatea Campus Bio-Medico din Roma. „Avem facilități excelente în țara noastră, cu profesioniști capabili să recunoască și să gestioneze prompt boala. Dar nu trebuie să lăsăm garda jos”, sfătuiește expertul.

Sursa: Rador Radio România