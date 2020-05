Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara spune că noua schemă de tratament pentru pacienții infectați cu coronavirus, care include anticoagulante, antivirale și antiinflamatorii, a început să funcționeze.

Medicul Virgil Musta a declarat, pentru News.ro, că după o lună de la impunerea unei noi scheme de tratament pentru pacienții cu COVID-19, se observă rezultate pozitive.



"Am făcut o analiză sumară în care am văzut că de aproximativ o lună, de când dăm tratatament anticoagulant precoce la pacienții noștri, nu am mai avut bolnavi care să ajungă pe Terapie Intensivă. Toți evoluează în forme medii sau severe ale bolii, dar nu au ajuns la intubare. Dacă ei ajung în timp util la spital, să se poată introduce corticoterapia, au șanse mai mari decât pentru cei care ajung direct pe ATI”, a spus medicul Virgil Musta.