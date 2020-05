Spectacolele în aer liber, cum ar fi cele de teatru sau stand-up, ar putea fi reluate, de la începutul lunii viitoare, potrivit ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu.

"Chiar azi (marți - n.r.) am avut o întâlnire cu premierul și cu mediul artistic, unde am discutat aspectul permiterii reluării spectacolelor, într-o primă fază doar în aer liber. Varianta optimistă este începutul lunii iunie, în cazul în care cifrele evoluează pozitiv. Sunt niște norme clare, inclusiv în cazul permiterii reluării filmărilor pentru producții cinematografice: evitarea oricărei apropieri între personaje, testarea actorilor înainte de fiecare spectacol, publicul să respecte distanțarea socială. Spectacolele în aer liber vor fi organizate într-un spațiu clar delimitat, astfel încât să existe un control asupra numărului de participanți. Azi am discutat de cifre între 300 și 500 de spectatori" a precizat ministrul Culturii, într-o intervenție la Digi FM.

Gheorghiu a mai precizat că reluarea evenimentelor de acest fel se va lua în funcție de evoluția epidemiologică.

"Viața culturală îmbogățește viața oamenilor și societatea. Îmi doresc reluarea activității culturale, însă în funcție de evoluția epidemiologică și în baza unui plan bine gândit, astfel încât să nu existe riscuri de infectare a participanților la manifestările culturale, a subliniat prim-ministrul Ludovic Orban", a mai declarat ministrul.

Cât privește marile festivaluri, cum sunt Untold sau NeverSea, acestea vor rămâne deocamdată interzise, urmând să fie și ele reluate de îndată ce numărul cazurilor de coronavirus va scădea simțitor.