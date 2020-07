Pornind de la o situație concretă, Violeta Alexandru vrea o reglementare care să asigure acordarea de șomaj tehnic pentru angajații sănătoși dar trimiși acasă, în condițiile închiderii unei companii.

”Prefectul județului Brăila, Cătălin Boboc, mi-a semnalat faptul că, într-o firmă de confecții din Brăila, majoritatea angajaților a fost infectată/a fost contact direct și, prin decizia autorităților județene, întreaga întreprindere a fost închisă, pe o perioadă determinată. Angajații bolnavi urmează să fie tratați (le doresc multă sănătate!), cei sănătoși, însă, vor merge acasă, până la reluarea activității în condiții optime. Am înțeles că în asemenea situații punctuale, când autoritățile județene decid măsuri de restricție, există impact major asupra angajaților și a angajatorilor. Și am propus o soluție. Reglementarea care să asigure acordarea de șomaj tehnic pentru angajații sănătoși dar trimiși acasă, în condițiile închiderii unei companii, va fi pe masa guvernului la următoarea ședință”, a scris vineri, pe Facebook, ministrul muncii.



Pe de altă parte, ministrul se întreabă cum de s-a ajuns în situația ca zeci de angajați să fie infectați.



”Când angajatorul a văzut cum crește numărul cazurilor de persoane infectate, nu s-a gândit, de exemplu, să verifice temperatura la intrarea în unitate ca măsură suplimentară de verificare? ... De ce ITM și alte instituții cu atribuții de control se rezumă doar la ședințe la Prefectură? Rolul lor este să iasă pe teren. În cazul companiei din Brăila, am cerut explicații pentru a vedea unde au făcut verificări reprezentanții ITM Brăila, în această perioadă”, a subliniat ministrul muncii.