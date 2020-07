Faptul că 12 țări au acum diverse tipuri de restricții vizavi de români, ar trebui să ne pună niște semne de întrebare, susține ministrul Nelu Tătaru.

”În unele țări vedem că ieșirea din izolare înseamnă închisoare. Dacă au părăsit acea izolare care le era impusă. Noi vedem lucrurile subiectiv, dar uitați-vă că cei din afară ne privesc obiectiv și rezultatul e că 12 țări au acum diverse tipuri de restricții vizavi de români. Ar trebui să ne pună niște semne de întrebare. Alții văd ce noi nu vrem să vedem”, a declarat luni seara, la B1 TV, ministrul sănătății, Nelu Tătaru.

”Fiecare gândește pentru sine, nu pentru cel din jur. Acum o lună, când începeau acești contestatari, am spus că 90% care au respectat regulile nu au volumul celor 10% care nu le-au respectat și n-o să le respecte. Erau începuturile. Pe acest trend au urcat niște voci cunoscute în statul român. Ele sunt modele care au fost urmate”, a comentat ministrul referitor la bagatelizarea pericolului reprezentat de virus.

”E și o dezamăgire a corpului medical, că cineva își bate joc de munca lor după atâtea luni. Și nu numai de ei. De lipsa medicamentelor și a echipamentelor, de expunerea în primele rânduri, de decesele care au urmat, de suferința lor. Acum avem echipamente, medicamente, o capacitatea bună de testare, dar și o parte care calcă peste toată această muncă ... În ultima perioadă am putut vedea tot mai multe persoane care bagatelizează. Cum se explică? Faptul că nu am trăit ce au trăit alții. Lucrurile astea n-o să le vedem într-un mod exagerat ca la noi nici în Italia, nici în Spania”, a mai spus Nelu Tătaru.