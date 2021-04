Secretarul de stat în Ministerul sănătății, Andreea Moldovan și Vlad Voiculescu au oferit variante diferite privind ora la care ministrul sănătății a ajuns luniseara la Victor Babeș.

Secretarul de stat în Ministerul sănătății, Andreea Moldovan, a declarat marți dimineață că ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, a fost luni la "Victor Babeș" de la ora 17:00: "Dânsul a fost acolo de la ora 17:00, a fost primul printre cei de acolo”.

Ieri, ministrul Vlad Voiculescu a precizat că luni seară, în jurul orei 18:30, a aflat despre problemele de la spitalul "Victor Babeș" și a sunat pentru a se asigura că pentru pacienții cu COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București:

"Azi, în jurul orei 18:30, am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului”, a scris ministrul pe Facebook.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat luni seară într-o conferință de presă că el a aflat prima data despre probleme la TIR-ul ATI în jurul orei 17:20, iar ulterior a aflat că există pacienți în stop cardio-respirator.