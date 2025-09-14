Dorel Săndesc, prorectorul Universității de Medicină și Farmacie Timișoara și prim-vicepreședinte al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, nu este un medic obișnuit.

Cu o dăruire specială, a inițiat în România caravane de medicină și un maraton, atât pentru a convinge diverse comunități să accepte vaccinarea, cât și pentru a acorda consultații gratuite în zone izolate. I s-au alăturat voluntar 800 de medici și personal medical, în acțiuni fără precedent.



Prof. Dr. Dorel Săndesc este și managerul Spitalului Clinic Județean de urgență „Pius Brânzeu” Timișoara. Zilele acestea a avut o reacție la campania de dezinformare la care au luat parte și medici în conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală”, neacreditată de Colegiul Medicilor. S-au prezentat subiecte pseudo-științifice despre urmări inventate ale COVID-19 și teorii conspiraționiste.

Brîndușa Armanca: În România, teorii similare cu cele susținute la conferința de la Brașov au succes și sunt larg răspândite. Iar atunci când sunt întreținute de medici, ele primesc un plus de credibilitate. Ce spuneți?

Dorel Săndesc: Este evident că fenomenul este îngrijorător și pentru noi, ca medici. Mai mult decât pentru alți oameni, pentru noi este mult mai dureros, pentru că noi am văzut direct rezultatul acestor atitudini. Noi am văzut în pandemie familii întregi care au murit. Toți, bunic, tată și fiică, nevaccinați. În schimb n-am văzuit nici o familie în care, fiind vaccinați, să moară toți. Am văzut oameni, antivacciniști convinși, care în spațiul public ne acuzau, ne demonizau, ne adresau cele mai abjecte invective. Și care, când aterizau la ATI, ajunși la disperare, realizau că au greșit.

Citiți continuarea pe PRESShub.ro.





