România ar putea ajunge în luna septembrie să depășescă prognoza INSP, de 2.800 de cazuri de coronavirus zilnic, a atras atenția ministrul sănătății, Nelu Tătaru.

Întrebat joi despre prognoza Institutului Național de Sănătate Publică, potrivit căreia am putea atinge în septembrie 2.800 de cazuri noi de COVID-19 zilnic, Nelu Tătaru a precizat: "Previziuni pot fi multe, în contextul în care nimeni din țară n-o să respecte niște reguli și nu vom încetini acea transmitere comunitară, putem ajunge și la mai multe cazuri. Eu sper că toți am înțeles ce înseamnă acest moment, sper că toți am înțeles că a fost și o perioadă în care a fost rătăcirea unora dintre noi, care am bagatelizat tot ce a însemnat această pandemie”.

Programul teraselor va rămâne cum este în prezent, în măsura în care va fi propusă și prelungirea stării de alertă.



În ceea ce privește începerea școlii, ministrul sănătății a afirmat că trebuie observată evoluția din a doua jumătate a acestei luni: "Trebuie să vedem evoluția de atunci. Noi avem scenarii care pot fi aplicate în funcție de evoluția de atunci. Nu putem ști care este evoluția de atunci. O previzionăm în contextul în care dacă toată lumea ar respecta regulile, ar trebui să avem o săptămână în care să stabilizăm. Prezența măștilor și a dezinfectantului, chiar dacă ar fi acea distanțare de un metru, credeți că copiii vor păstra acea distanțare de un metru? Noi trebuie să adaptăm suplimentând cu obligativitatea măștii și a dezinfectantului, precum și observarea inclusiv în pauzele dintre ore, precum și în curtea școlilor, acolo unde este aglomerație".