Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, e îngrijorat de momentul relaxării, pentru că pericolul infectării este încă prezent și este la fel de mare. În primele zile de după relaxare, acest pericol ar putea fi chiar mai și mai mare.

”Mă îngrijorează momentul relaxării, acel moment în care vom avea o reluare a afluenței de populație dintr-o zonă în alta, o interacțiune și poate o recrudescență a transmiterii locale. Dar rămân totuși optimist în condițiile în care consider că precauțiile s-au înțeles, distanțarea s-a înțeles, masca în spațiile închise s-a înțeles, regulile de igienă s-au înțeles și atunci să sperăm că avem și un rezultat care să nu ne facă să impunem și alte restricții”, a afirmat luni seara, la Digi 24, ministrul sănătății întrebat ce îl îngrijorează cel mai mult în acest moment.

Tătaru a precizat că există o temere că, după încheierea stării de urgență, oamenii - care s-au săturat să stea închiși în case - nu vor mai ține seama de nicio regulă, ”punând în pericol rezultatele obținute” până acum în lupta cu COVID-19,

”Rămâne ca fiecare dintre noi să poată fi corectorul celorlalți, în măsura în care putem să luăm atitudine. Dacă Curtea Constituțională a dat un verdict, s-au restrâns niște drepturi fundamentale... gândiți-vă că noi nu am fi putut gestiona această pandemie dacă nu impuneam niște restricții; gândiți-vă că nu am fi putut opri niște focare la Țăndărei, la Suceava, dacă nu impuneam carantina; nu reușeam să oprim niște focare la Focșani, la Suceava, la Deva dacă nu impuneam niște reguli, chiar dacă au fost militare, dar vine un moment când trebuie să conștientizăm că am trecut prin ceva deosebit. Faptul că suntem la suprafață nu înseamnă că nu ne putem duce la fund”, a avertizat Nelu Tătaru.

Referitor la faptul că România e încă într-o fază de ”platou” în privința numărului infectărilor, ministrul sănătății a explicat că ”ceva nu lasă ca acest număr de cazuri să coboare: că sunt cazurile din căminele de bătrâni, că sunt cazurile persoanelor care îngrijesc acești bătrâni, că sunt cazurile din spitale, de personal medical, există încă o transmitere acolo. Plus că a trebuit să gestionăm perioada de Paște și perioada weekendului de 1-3 mai”.



Ministrul sănătății amai explicat că ar fi de așteptat ca în următoarele cinci-șase zile să existe un număr de cazuri noi în scădere, însă aceste zile coincid cu primele zile de relaxare și trebuie să existe precauție în continuare:

”Trebuie gestionate bine aceste prime zile, fiindcă relaxarea dă și o falsă siguranță, care duce la noi infectări. Noi infectări, în condițiile în care n-au fost imunizați prea mulți din populația României, duce la focare noi și acestea vor fi destul de greu de gestionat, în condițiile în care ziua este mare, e frumos afară, lumea este la capătul răbdării”.