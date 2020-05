Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, consideră că epidemia de coronavirus se află pe o pantă descendentă în România, este controlabilă și se pot pregăti noi măsuri de relaxare de la 15 iunie.

Dacă totul merge bine, în august ne-am putea întoarce la o viață de „cvasi-normalitate”. Este momentul în care s-ar putea renunța chiar și la măștile de protecție, a arătat Nelu Tătaru, vineri seara, într-un interviu pentru Digi24. Ministrul a explicat însă că ar putea interveni și o situație contrară și a detaliat în ce condiții restricțiile ar putea fi reintroduse.

Nelu Tătaru crede că pandemia este controlabilă în acest moment, dar asta numai printr-o colaborare cu populația. „Noi avem instrumentele, avem normele, avem ordinele de ministru, dar populația trebuie să respecte aceste norme”, a punctat Nelu Tătaru.

Epidemia de coronavirus din România s-ar putea încheia cu un bilanț de circa 20.000 de îmbolnăviri, este de părere ministrul sănătății.

„Am trecut de vârf, suntem pe panta descendentă. Ca număr total de cazuri infectate, aflate în analiza noastră, cred că o să ne apropiem de 20.000, dar având o creștere mică sau nesemnificativă de la o zi la alta sau alternând, mergând totuși pe o scădere progresivă a acestui număr de cazuri. În acest moment avem sub 5.000 de cazuri active din cele circa 18.600”, a arătat Nelu Tătaru.

„Am avut o alternanță a numărului de cazuri, am avut două zile cu o creștere a cazurilor noi, dar tot timpul am rămas sub 200 de cazuri la Terapie Intensivă, suntem pe panta descendentă”, a subliniat ministrul.

El a spus că în prezent autoritățile gestionează primele 15 zile de relaxare după starea de urgență, însă după 1 iunie este pregătită o a doua etapă, destul de bogată în măsuri de relaxare.