Potrivit evaluărilor actuale, vârful epidemiei de COVID-19 putea fi în perioada 20 aprilie - 1 mai, spune premierul Ludovic Orban.

"Nu sunt un expert, am consultat mai multe opinii, ele nu sunt unanime, sunt împărțite, dar cele mai multe păreri converg spre un vârf al epidemiei cam între 20 aprilie și 1 mai, urmând ca, după aceea, să scadă riscul de răspândire. Sigur, acestea sunt evaluări actuale. Este vorba de un virus imprevizibil și este foarte greu de făcut predicții care să aibă un grad de probabilitate de îndeplinire de 100%", a declarat joi seara, la Digi 24, premierul Ludovic Orban.

El a spus că România este pregătită pentru orice situație și a luat din timp măsurile necesare, relatează Agerpres.

"Suntem pregătiți pentru orice situație, suntem foarte atenți, urmărim cu foarte mare atenție fiecare zonă, luăm măsuri. Noi am început să luăm măsuri când puține alte țări europene luau măsuri și am fost criticați că am impus măsura carantinei, măsura izolării. Am fost criticați pentru faptul că am suspendat cursurile școlilor și universităților, pentru că am suspendat zboruri cu țările care au intrat în zona roșie, inclusiv am fost criticați de alte țări. Dar iată că toate măsurile le-am luat cu spirit de anticipație și au dus la un rezultat care este evident pentru orice om care vrea să vadă realitatea, un rezultat care arată că totuși România, deși a avut riscuri majore, are un număr relativ mic comparativ cu alte țări în materie de persoane diagnosticate pozitiv, de răspândire a virusului, de persoane care au decedat. Chiar dacă măsurile au fost mai severe, mai aplecate, efectele se văd", a afirmat premierul Orban.

Teoria că România nu testează mult e falsă

Orban susține că este falsă teoria că România nu testează masiv pentru depistarea cazurilor de coronavirus.



”Este o teorie falsă. România a crescut capacitatea de diagnosticare, sunt alți parametri, nu depindem numai de capacitatea de diagnosticare. Am plecat de la câteva sute de teste pe zi și am urcat la peste 2.500 de teste pe zi. Până la finalul săptămânii avem obiectivul să depășim 3.000 pe zi. Legat de numărul de centre de testare, noi a trebuit să achiziționăm PCR-uri. Noi, pentru a putea crește capacitatea de testare am mobilizat toate entitățile. E vorba și de câte persoane trebuie testate, am redus timpul între momentul recoltării și timpul de diagnosticare, creșterea capacității de testare nu se desfășoară peste noapte. Creștem capacacitatea de diagnosticare în fiecare zi și va crește până la necesar, fie 5.000 sau 6.000 de teste pe zi”, a subliniat Ludovic Orban.

Până joi, în România au fost folosite 28.483 de teste pentru coronavirus. Asta nu înseamnă însă că același este numărul persoanelor care au fost testate, pentru că autoritățile nu au centralizat și aceste date, notează HotNews.ro.

Unii pacienți au fost testați de mai multe ori.Cele mai multe teste au fost folosite în ultima lună, respectiv 28.008, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică. Numărul testelor a crescut constant, nesărind însă de circa 500 zilnic, până pe 20 martie, când raportat la ziua precedentă, au fost 3.311 teste în plus.