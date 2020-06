Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, întrebat fiind despre infectarea cu COVID-19 a doi elevi din Iași și Suceava, că are convingerea că, dacă apar astfel de cazuri la elevi, ele "nu se datorează interacțiunii de la școală”.

"Noi am emis ordinele necesare, ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului educației, privind regulile care trebuie respectate în desfășurarea activităților școlare de pregătire a examenului de evaluare și a examenului de bacalaureat. Am asigurat măști pentru fiecare unitate școlară, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice implicate în procesul de pregătire. Dacă apare vreun caz de îmbolnăvire, eu am convingerea că acest caz de îmbolnăvire nu se datorează interacțiunii de la școală, pentru că, în ceea ce ne privește, urmărim cu maximă atenție, prin toate entitățile Ministerului educației, Ministerului sănătății, modul de desfășurare a activității în școli, respectarea regulilor de distanță fizică, respectarea regulilor de protecție. Ca atare, toate măsurile pe care le-am luat au ca scop să împiedice îmbolnăvirea elevilor", a declarat, la Brăila, Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

Premierul a precizat că anchetele epidemiologice declanșate în aceste cazuri vor fi cele care vor demonstra cu cine au intrat în contact elevii respectivi, pentru a se dispune măsurile necesare limitării răspândirii noului tip de coronavirus.

Primul caz de elev infectat cu noul coronavirus, după redeschiderea școlilor, a fost confirmat la un liceu din Iași, iar cel de-al doilea caz e din Gura Humorului.