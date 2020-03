Premierul Ludovic Orban a declarat vineri că a cerut o anchetă a Corpului de control la Oficiul Național de Achiziții Centralizate cu privire la contractul semnat cu o firmă din Giurgiu pentru cumpărarea de măști de protecție.

"A apărut un material că în procedura de achiziții derulată de Oficiul Național de Achiziții Centralizate s-a semnat un contract cadru cu o firmă din județul Giurgiu. I-am cerut ministrului Finanțelor să dispună o anchetă a Corpului de control la ONAC, aștept rezultatele acestei anchete. Sincer, mi se pare ciudat că o firmă care nu prea are istoric și nu are experiență în zona medicală să poată obține un astfel de contract. Dacă contractul nu a fost derulat în condiții legale va fi reziliat, iar persoanele implicate în semnarea acelui contract fără respectarea condițiilor legale vor răspunde pentru această decizie", a afirmat Ludovic Orban.

Presa a relatat că o societate din satul giurgiuvean Uzunu, înființată anul trecut, vinde Guvernului un număr de 1,75 milioane de măști de protecție.

Cazul a fost relatat pe larg și de Recorder, care a vorbit cu proprietara firmei Romwine&Cofee - o bucătăreasă.

Miercuri seară, omul de afaceri Cătălin Hideg, patronul firmei Sanimed International, a declarat la B1 TV că firma sa se află, de fapt, în spatele Romwine&Cofee.

”În ianuarie-februarie, compania noastră nu a putut să plătească TVA-ul, pentru prima dată în istoria noastră de 20 de ani. Și atunci, pentru că nu am putut să avem certificat fiscal, am folosit această companie din grupul nostru cu care am participat. Deoarece Sanimed era blocată pentru că nu și-a plătit facturile către stat, am participat cu Romwine&Cofee. Am făcut eforturi foarte mari pentru livrarea acestor măști, am mers special în Turcia”, a declarat patronul Sanimed.

Cătălin Hideg este un personaj controversat, despre care presa a scris în trecut că ar avea legături cu masoneria și cu mediul academic al SRI, notează Recorder.

Anul trecut, Libertatea scria că firma lui Hideg vinde către statul român roboți medicali cu sume duble față de prețul de intrare.