Ludovic Orban a declarat, referitor la revenirea lui Mircea Macovei în funcția de director medical al Spitalului Județean Suceava, că ministrul sănătății, Nelu Tătaru, va lua cele mai bune decizii în acest sens.

Întrebat de jurnaliști, după o vizită la Institutul Cantacuzino, dacă i se pare justificată revenirea lui Mircea Macovei la conducerea Spitalului din Suceava, premierul a răspuns scurt: "Sunt convins că domnul ministru al sănătății, Nelu Tătaru, va lua cele mai bune decizii".

Mircea Macovei se întoarce joi la serviciu, după ce s-a vindecat de coronavirus, deși este acuzat că a chemat medicii la spital, deși unii erau suspecți de coronavirus. Macovei a invocat un ordin fals de ministru pentru a-și chema colegii la serviciu. Totodată, el a operat un pacient, chiar dacă știa că este infectat cu COVID-19.

”Din fericire a scăpat de boală. Dânsul nu a fost suspendat, este director medical, vine. Împreună cu cel care a fost împuternicit în perioada asta vor avea o perioadă în care își predau ce s-a făcut, la ce nivel am ajuns de soluționare a problemelor legate de criza aceasta. După care, cel care a venit în misiune va pleca înapoi la unitatea lui”, a declarat, pentru Mediafax, Ionel Oprea, secretar de stat în Ministerul sănătății, responsabil cu coordonarea activității la Spitalul Județean din Suceava, după demiterea managerului care o făcut o serie de greșeli ce au dus la infectarea a numeroase cadre medicale și pacienți.



Potrivit acestuia, la serviciu s-a întors și directoarea de îngrijiri medicale a spitalului.

”Dânsul poate să vină, să se integreze și să ia frâiele sau să-și dea demisia. E dreptul lui și nu am discutat acest aspect. Însă legal nu am cum. N-am venit aici să judec ce s-a întâmplat, am venit să rezolv problema și să încercăm să funcționeze spitalul, iar de aici încolo nu credeți că e mai adecvat ca o echipă să își rezolve problemele, adică să își spele rufele în familie? Nu credeți că va deveni o echipă mai puternică dacă va lua atitudine sau dacă îl va sprijini pe acest lider?”, a declarat secretarul de stat pentru G4Media.