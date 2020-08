Premierul Ludovic Orban a declarat luni că urmează să fie suplimentat numărul de paturi de terapie intensivă de la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București.

"La București, știți foarte bine că ne-am mobilizat. Mulțumesc încă o dată Asociației 'Dăruiește viață' pentru investiția făcută la Elias, ne-am mobilizat și am reușit să operaționalizăm paturile de la terapie intensivă de la 'Elias'. De asemenea, vom crește numărul de paturi la 'Matei Balș'. În acest sens am avut o discuție și cu directorul Spitalului Universitar, domnul doctor Cîrstoiu, ca să pună la dispoziție specialiști ATI, medici anesteziști, asistente medicale, pentru a putea pune în funcțiune paturile care există, sunt dotate cu tot ce trebuie, e nevoie doar de specialiști. De asemenea, știți foarte bine că am luat decizia ca Spitalul Witting să devină spital COVID. În Spitalul Witting există în curs de amenajare 12 locuri la terapie intensivă. Și aici vom crește numărul de locuri de terapie intensivă", a declarat premierul.

Se fac demersuri și pentru creșterea capacității de la ATI la Brașov, la Cluj și la Iași.

Ludovic Orban a precizat că va fi suplimentat numărul de locuri în spitalele dedicate pacienților care au COVID-19, inclusiv pentru cei care nu au nevoie de terapie intensivă.